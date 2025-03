Balanço da 'Operação Carnaval' contabiliza mais de 325 mil carros e mais de 320 atendimentos

A Concessionária Novo Litoral (CNL) concluiu a Operação Especial de Carnaval, que ocorreu entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, com ações estratégicas voltadas à segurança viária e fluidez. Ao longo do feriado, o Volume Diário Médio (VDM) na SP 098 chegou a 48.170, enquanto a SP 088 registrou 118.575 e a SP 055 cerca de 158.425. No total, aproximadamente 325 mil veículos trafegaram pelas rodovias.

Para garantir fluidez e segurança viária, a CNL mobilizou equipes e recursos em toda a malha viária sob sua administração, nas rodovias do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Entre as ações implementadas para melhorar a trafegabilidade e minimizar congestionamentos, a CNL implantou a Operação Faixa Reversível na SP 098, sentido sul (litoral), nos momentos de maior demanda. Além disso, disponibilizou apoio mecânico com deslocamento ágil por meio de moto, monitoramento com drone e intensificação da supervisão do fluxo de veículos.

Na Riviera de São Lourenço, a liberação do acostamento foi autorizada em horários determinados, sob supervisão da Polícia Militar Rodoviária.

Já na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, a concessionária reforçou sua atuação operacional, ampliou o monitoramento de filas e implantou sinalização provisória para melhor orientar os motoristas. Durante o período da operação, o transporte de cargas especiais e obras programadas também estavam restritos.

Antecipando o período de Carnaval, a CNL realizou ainda a Blitz Educativa com apoio da Polícia Militar Rodoviária e ARTESP na SP 098, em Mogi das Cruzes, e na SP 055, no trecho de Praia Grande. Além do policiamento rodoviário, a iniciativa também contou com o apoio da Guarda Municipal Ambiental. As ações orientativas tiveram o objetivo de conscientizar os motoristas sobre comportamentos que contribuem com a segurança viária, além da distribuição de panfletos informativos.

Durante o período, nas rodovias que a concessionária administra, foram realizados 323 atendimentos, sendo 28 apoios mecânicos, 231 remoções de veículos e 64 atendimentos médicos.

A CNL reforça a importância de os condutores respeitarem os limites de velocidade, manter distância segura entre os veículos, não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir, não utilizar celular ao volante, além de fazer manutenções preventivas. Em caso de necessidade, equipes de atendimento médico, remoção e guinchos permanecem posicionados estrategicamente ao longo das rodovias para prestar suporte aos motoristas.

Para informações e emergências, usuários contam com o telefone 0800 098 88 55. Ao todo, oito postos do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs) estão disponíveis ao longo dos 212 quilômetros do trecho concessionado e oferecem acessibilidade, fraldário, banheiro, bebedouro e totem de teleatendimento.

Integram o sistema rodoviário da CNL as rodovias SP 088 – Rodovia Pedro Eroles, entre Arujá e Mogi das Cruzes; SP 098 – Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, entre Mogi das Cruzes e Bertioga; SP 055 – Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, entre Bertioga e Santos; e SP 055 – Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, entre Praia Grande e Miracatu.