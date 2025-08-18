Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 18 de agosto de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/08/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Balanço da seleção do Emprega Ferraz aponta 190 aprovados

Balanço foi feito pela pasta, responsável pela seleção, cadastro e divulgação das vagas de três empresas

18 agosto 2025 - 19h00Por de Ferraz
Balanço da seleção do Emprega Ferraz aponta 190 aprovadosBalanço da seleção do Emprega Ferraz aponta 190 aprovados - (Foto: Laura Ramos/Secom Ferraz)

As 250 vagas oferecidas no programa Emprega Ferraz PAT, na última quinta-feira (14/08), foram disputadas por 257 interessados, sendo que 190 candidatos foram pré-aprovados para as vagas ofertadas em Ferraz de Vasconcelos por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. 

O balanço foi feito pela pasta, responsável pela seleção, cadastro e divulgação das vagas de três empresas participantes: Rossi Supermercados, Grupo Notre Dame e Rede D’Ór São Luiz. 

O maior número de aprovados foi da Rede D´Ór, sendo 64 na área de enfermagem e 61 no setor de operação. Já do Grupo Notre Dame foram 22 candidatos aprovados e para as vagas dos supermercados, o programa teve 43 aprovados.

Se você não conseguiu a sua tão almejada vaga não se preocupe, pois o Emprega Ferraz realiza sempre novas seleções e com ampla divulgação da Prefeitura de Ferraz. Em breve, novos processos seletivos serão realizados. 

Se você quiser fazer um cadastro para ser convocado para as próximas seleções, basta comparecer pessoalmente no programa que funciona no Centro de Integração da Cidadania (CIC), na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. O telefone para mais informações é o (11) 9 4112-9178. (WhatsApp).

Evento

Cerca de 300 pessoas compareceram ao processo seletivo do programa Emprega Ferraz PAT, realizado na última quinta-feira, no Centro de Integração da Cidadania (CIC) no Parque São Francisco, em Ferraz de Vasconcelos. Um total de 250 vagas de empregos foram oferecidas de três empresas participantes. A previsão inicial era 194 vagas, mas uma das empresas trouxe uma lista de oportunidades ainda maior: Supermercados Rossi; Rede D’Or e Notredame com diversas vagas nas áreas de saúde e supermercado. 

O processo seletivo é realizado a cada 15 dias. Luciana Costa, a qual é a responsável pelo programa na cidade, informou haver sempre vagas em aberto e que os candidatos podem procurar o CIC, na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Semana Lilás: Poá realiza programação especial em defesa das mulheres
Região

Semana Lilás: Poá realiza programação especial em defesa das mulheres

Quântica Teatro Laboratório estreia espetáculo no Sesi Mogi
Região

Quântica Teatro Laboratório estreia espetáculo no Sesi Mogi

Farofa faz balanço, comenta gestão de Mara e projeta eleições de 2026
Região

Farofa faz balanço, comenta gestão de Mara e projeta eleições de 2026

Região é atingida por 107,5 mil raios por ano em média, aponta Inpe
Região

Região é atingida por 107,5 mil raios por ano em média, aponta Inpe

Defesa Civil de Poá ganha nova sede e terá grupo para atender desastres
Região

Defesa Civil de Poá ganha nova sede e terá grupo para atender desastres

Marcos Damasio se reúne com Mara Bertaiolli para discutir propostas à Saúde de Mogi
Região

Marcos Damasio se reúne com Mara Bertaiolli para discutir propostas à Saúde de Mogi