Balanço da seleção do Emprega Ferraz aponta 190 aprovados

As 250 vagas oferecidas no programa Emprega Ferraz PAT, na última quinta-feira (14/08), foram disputadas por 257 interessados, sendo que 190 candidatos foram pré-aprovados para as vagas ofertadas em Ferraz de Vasconcelos por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura.

O balanço foi feito pela pasta, responsável pela seleção, cadastro e divulgação das vagas de três empresas participantes: Rossi Supermercados, Grupo Notre Dame e Rede D’Ór São Luiz.

O maior número de aprovados foi da Rede D´Ór, sendo 64 na área de enfermagem e 61 no setor de operação. Já do Grupo Notre Dame foram 22 candidatos aprovados e para as vagas dos supermercados, o programa teve 43 aprovados.

Se você não conseguiu a sua tão almejada vaga não se preocupe, pois o Emprega Ferraz realiza sempre novas seleções e com ampla divulgação da Prefeitura de Ferraz. Em breve, novos processos seletivos serão realizados.

Se você quiser fazer um cadastro para ser convocado para as próximas seleções, basta comparecer pessoalmente no programa que funciona no Centro de Integração da Cidadania (CIC), na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. O telefone para mais informações é o (11) 9 4112-9178. (WhatsApp).

Evento

O processo seletivo é realizado a cada 15 dias. Luciana Costa, a qual é a responsável pelo programa na cidade, informou haver sempre vagas em aberto e que os candidatos podem procurar o CIC, na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco.