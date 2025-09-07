Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Balanço das prefeituras aponta ao menos 5 mil servidores aposentados

Mogi se destaca entre as cidades, são 2.032 servidores aposentados no município, seguida por Suzano, com 1.507, Itaquá com 1.442 e Arujá com 95 aposentados

07 setembro 2025 - 14h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Balanço das prefeituras aponta ao menos 5 mil servidores aposentadosBalanço das prefeituras aponta ao menos 5 mil servidores aposentados - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Alto Tietê registra, pelo menos, 5.076 servidores municipais aposentados em 2025. Os dados são das cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Arujá.

Mogi se destaca entre as cidades, são 2.032 servidores aposentados no município, seguida por Suzano, com 1.507, Itaquá com 1.442 e Arujá com 95 aposentados.

Em relação ao ano anterior, Suzano teve um aumento de 4,16% no número de aposentados, passando de 1.447 em 2024 para 1.507 neste ano. Itaquá passou de 1.337 servidores aposentados para 1.442, aumento de 7,85%. Por sua vez, Arujá foi a única cidade que apresentou queda nos beneficiários, caindo de 107 em 2024 para 95 neste ano, diminuição de 11,21%.

Previdência municipal

Os Institutos de Previdência Municipal de cada cidade têm o objetivo de assegurar aos servidores públicos do município a concessão dos benefícios previdenciários como aposentadorias e auxílios.

Os benefícios previdenciários previstos na lei são: aposentadoria por invalidez; aposentadoria compulsória; aposentadoria por idade, aposentadoria por idade e tempo de contribuição; auxílio-doença; salário-família; salário-maternidade; pensão por morte e auxílio-reclusão.

São vinculadas às autarquias de previdência municipal todos os servidores públicos municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, admitidos por concurso público, dos órgãos da administração direta e indireta dos Poderes Executivos e Legislativos, suas autarquias e fundações.

As demais cidades do Alto Tietê foram procuradas pela reportagem, mas não responderam até o fechamento da matéria.
 

