Balanço de trabalhos na Câmara mostra Priscila Yamagami entre os vereadores mais produtivos de 2025

Um levantamento da produção legislativa da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, com base em dados públicos disponibilizados no site oficial do Legislativo (cmmc.com.br), aponta a vereadora Priscila Yamagami (PP) entre os três vereadores mais produtivos de 2025.

A análise considera exclusivamente Projetos de Lei, indicações, moções, requerimentos e decretos legislativos apresentados ao longo do primeiro ano da atual legislatura.

De acordo com os números, Priscila apresentou 21 Projetos de Lei, nove moções, 59 indicações, 13 requerimentos e quatro decretos legislativos. O desempenho coloca a parlamentar, que também é a 1ª vice-presidente da Casa de Leis mogiana, em posição de destaque entre os 23 vereadores da cidade.

A atuação da vereadora em 2025 foi marcada por projetos com forte impacto social, especialmente nas áreas de saúde, proteção às mulheres, inclusão social, fortalecimento de entidades do terceiro setor e melhoria da qualidade de vida nos bairros.

Entre os aprovados, estão iniciativas que instituem políticas públicas voltadas às pessoas com fibromialgia, criando diretrizes de acolhimento e atendimento no município; a criação de programas de defesa pessoal e prevenção à violência contra a mulher; o reconhecimento de entidades sociais como de utilidade pública, ampliando o acesso dessas organizações a parcerias e recursos, e o mais recente, o Programa de Pontos Seguros para Mulheres, aprovado em dezembro de 2025 e que prevê a criação de espaços públicos seguros e bem sinalizados, destinados ao acolhimento temporário de mulheres em situação de risco.

Além dos projetos de lei, as dezenas de indicações e requerimentos apresentados ao longo do ano demonstram atenção constante da vereadora às demandas do cotidiano da cidade, como melhorias na infraestrutura urbana, serviços de saúde, mobilidade, segurança e zeladoria pública. As moções protocoladas também refletem o reconhecimento a pessoas, instituições e iniciativas relevantes para o desenvolvimento social de Mogi das Cruzes.

Para Priscila Yamagami, o resultado do levantamento reafirma o compromisso assumido com a população desde o início do mandato. “Esses números representam muito mais do que estatísticas. Cada projeto, cada indicação e cada requerimento nascem da escuta da população e do compromisso de transformar necessidades reais em políticas públicas. Meu mandato é feito com responsabilidade, diálogo e muito trabalho para melhorar a vida das pessoas em Mogi”, afirmou a vereadora.

Os projetos criados pela parlamentar tiveram como norte o Plano de Mandato que ela fez durante sua campanha para vereadora, em 2024. “É claro que, além do que estava previsto no meu plano, entraram outros projetos, porque as necessidades foram surgindo ao longo de 2025, conforme iam chegando as demandas dos mogianos. Porque política pública, para mim, é aquela que chega na ponta, que faz realmente diferença no dia a dia da população”, completa.

Sobre a produção legislativa

Os trabalhos legislativos são divididos de diversas formas e formatos. Os mais comuns são os projetos de lei, moções, indicações, requerimentos e decretos, que foram os que compuseram esta pesquisa. Existem diferenças entre um e outro. São elas:

• Projetos de Lei

• São propostas feitas pela vereadora para criar, mudar ou revogar uma lei no município. Depois de apresentados, eles são discutidos, votados pelos vereadores e, se aprovados, seguem para sanção da prefeita;

• Moções

• São manifestações formais da Câmara para expressar opinião, apoio, aplauso, pesar ou repúdio sobre algum fato, pessoa ou instituição;

• Indicações

• São sugestões feitas pela vereadora à Prefeitura para que algum trabalho seja feito, por exemplo, a colocação de uma lombada, a poda de uma árvore, a revitalização de uma área, um estudo, entre outros;

• Requerimentos

• São pedidos formais feitos pela vereadora para obter informações, documentos ou providências;

• Decretos

• No caso da Câmara Municipal, são decretos legislativos, usados para tratar de assuntos internos ou específicos, sem necessidade de sanção do Executivo.