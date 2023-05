Banco do Povo de Mogi dobra liberação de crédito em abril, comparado ao mesmo mês de 2022

O Banco do Povo de Mogi das Cruzes fechou o abril com o dobro dos valores concedidos em relação ao mesmo mês do ano passado. Em 2023, a liberação de crédito chegou a R$ 273.305,92. Comparando com abril de 2022, quando foram concedidos R$ 135.258,26, o aumento foi de 102%.

“O total alcançado neste mês também foi o maior para um mês de abril nos últimos cinco anos. A concessão de crédito do Banco do Povo de Mogi das Cruzes vem aumentando nos últimos meses. O que demonstra o aquecimento da economia local. Além deste suporte financeiro, também oferecemos capacitações, como os cursos gratuitos no Crescer, para que os empreendedores possam fortalecer o seu negócio”, lembrou o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes (para saber mais sobre os cursos do Crescer, clique aqui).

Em 2023, até o momento, 362 pessoas buscaram o serviço em Mogi das Cruzes e, deste total, 79 já deram entrada no pedido. O crédito já foi liberado para 49 pessoas, com um valor médio de R$ 17.110,14 por contrato.

O Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo que tem como objetivo promover a geração de emprego e renda por meio da concessão de microcrédito para o desenvolvimento econômico. Ele é destinado a empreendedores formais ou informais e os juros variam de 0,35% a 1% ao mês, índices menores que o mercado.

O limite de crédito é de até R$ 15 mil para pessoas físicas e até R$ 21 mil para pessoa jurídica. O crédito é concedido após análise que é feita pela equipe do Banco do Povo. Os beneficiados passam por acompanhamento sobre a utilização do recurso e devem fazer a comprovação de utilização para capital de giro e investimento fixo.

Os interessados podem procurar o Banco do Povo pelos telefones 4798-5099 ou 4798-5148, pelos WhatsApp nos números 99847-2691 e 99847-0455 ou pelo e-mail mogidascruzes@bancodopovo.sp.gov.br.