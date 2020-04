Banco do Povo de Mogi oferece linha de crédito especial para empreendedores da cidade

O Banco do Povo, uma parceria entre Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, e o Governo Estadual, está com uma linha de crédito especial para auxiliar os empreendedores da cidade no enfrentamento dos impactos financeiros neste período de combate ao coronavírus. O prazo de pagamento foi ampliado e o limite de concessão de crédito sem avalista passou de R$ 1 mil para R$ 3 mil reais. As condições são válidas até o dia 30 de abril.

O cadastro é feito pela plataforma online do Banco do Povo no endereço www.bancodopovo.sp.gov.br. O envio da documentação também é feito pela internet. A taxa de juros é de 0,35%. O prazo de pagamento foi ampliado de 24 para 36 meses e o prazo de carência é de 90 dias. As linhas de crédito são de R$ 200,00 até R$ 3 mil sem avalista e são voltadas para pessoas jurídicas de micros e pequenos negócios formais (MEI, ME, LTDA, EIRELI) e microempreendedores urbanos e rurais, inclusive do setor informal.

No dia 2 de abril, o Governo Estadual disponibilizou mais R$ 150 milhões para os empreendedores, sendo R$ 100 milhões do Banco do Povo e R$ 50 milhões do Sebrae-SP, por meio do programa Empreenda Rápido. O Banco do Povo tem como objetivo promover a geração de emprego e renda, por meio da concessão de microcrédito para o desenvolvimento econômico. Os telefones para contato do Banco do Povo pela Prefeitura de Mogi das Cruzes são 4798-5148/4798-5099/4798-7452.