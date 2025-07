Banco do Povo em Ferraz já liberou R$ 419 mil em empréstimos aos empreendedores da cidade

O Banco do Povo de Ferraz de Vasconcelos concedeu R$ 419 mil em créditos aos empreendedores da cidade para auxiliar no desenvolvimento de seus negócios. O período se refere do dia sete de fevereiro de 2024 ao dia quatro de julho deste ano. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura responsável pela gestão do programa. Deste valor foram vários segmentos beneficiados no município, entre eles, casas de rações, escritórios de contabilidade, comércio de produtos naturais e até mecânicas. O programa Banco do Povo é uma iniciativa de microcrédito produtivo orientado que busca apoiar pequenos empreendedores formais e informais, promovendo a geração de emprego e renda. Seu principal objetivo é oferecer acesso a recursos financeiros com condições facilitadas, incluindo taxas de juros reduzidas e prazos de pagamento acessíveis, possibilitando investimentos nos negócios.

E para que serve este crédito? Para desenvolver o negócio – ampliar produtos e serviços e melhorar as instalações. A vantagem é que o comerciante ou empreendedor obtém o crédito com juros de 0,35% ao mês, é a menor taxa do mercado exatamente para promover o desenvolvimento dos negócios se comparado aos bancos tradicionais. Além disso, a carência para o pagamento pode chegar, de 60 a 90 dias para o primeiro pagamento que pode ser parcelado em até 36 meses dependendo da situação.

Desenvolvido em parceria entre o Governo do Estado e os municípios, o programa promove o desenvolvimento econômico estadual, estimula o empreendedorismo e reduz a desigualdade social, fornecendo suporte financeiro e técnico aos pequenos negócios fundamentais para a economia. Para ter acesso à linha de crédito é possível comparecer à Prefeitura de Ferraz e obter as informações necessárias para a liberação, como a apresentação de documentos e para onde o dinheiro será investido. Em Ferraz de Vasconcelos, o programa conta com duas agentes de crédito: a Dorotéia e a Andrezza que atendem os interessados na sala do Empreendedor, além de um gestor do programa, o coordenador executivo Thiago Severo. O Banco do Povo funciona na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, localizada na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis. O atendimento é feito das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.