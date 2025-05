Banco do Povo Paulista libera primeiro crédito da linha voltada a afroempreendedores em Poá

O Banco do Povo Paulista, vinculado à Secretaria de Indústria, Comércio e Relações do Trabalho de Poá, iniciou o atendimento exclusivo para afroempreendedores da cidade concedendo o primeiro crédito da nova linha destinada a esse público. O recurso pode chegar até R$ 21 mil, com taxa de juros de 0,35% ao mês, incluindo carência superior a 60 dias para o início dos pagamentos, que poderão ser realizados em mais de 30 parcelas.

A iniciativa tem como objetivo apoiar os empreendedores afrodescendentes na criação e desenvolvimento de seus negócios, promovendo a igualdade de oportunidades no cenário econômico local. Para acessar o financiamento, os beneficiários deverão realizar um curso de formação na área de seu interesse e adquirir bens comprováveis por meio de notas fiscais, garantindo que o investimento seja direcionado de maneira eficaz.

De acordo com a secretária de Indústria e Comércio, Jeruza Reis, essa concessão significa um novo olhar do Governo do Estado para as necessidades dos pequenos comerciantes locais e o fomento para tenham condições de empreender e crescer. “A nova linha de crédito se destaca por suas condições facilitadas, que visam reduzir barreiras de acesso ao capital e incentivar o crescimento do empreendedorismo afrodescendente em Poá. Este é um importante passo em direção à inclusão financeira”, destacou.

O primeiro crédito concedido na cidade atendeu ao futuro empreendedor do ramo alimentício, Tiago Ferreira de Lima. "Esse financiamento é uma oportunidade única para nós, afrodescendentes, e representa um passo importante na construção de um futuro melhor para nossas famílias e comunidades.”

O munícipe que tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre a linha de crédito pode entrar em contato com a Secretaria de Industria, Comércio e Relações do Trabalho pelo telefone (11) 4639-7786, no e-mail poa@bancodopovo.sp.gov.br ou presencialmente na rua 26 de março, 72, no Centro de Poá.