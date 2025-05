Banda Diamood faz show de pré-lançamento do seu primeiro álbum no dia 6 de junho, no Theatro Vasques

Com alma jovem e sonoridade original, a banda Diamood faz sua estreia oficial nos palcos no dia 06 de junho com o show de pré-lançamento do seu primeiro álbum “Diamood”, que traz todo o brilho e força do nome da banda.

A apresentação promete um repertório autoral repleto de personalidade, misturando soul, jazz, pop, blues— e até um baião com pegada moderna. O show acontece a partir das 19h30, no Theatro Vasques, localizado na rua Dr. Correia, nº 515, centro, Mogi das Cruzes. A bilheteria abrirá uma hora antes do espetáculo.



Formada por cinco músicos entre 17 e 19 anos — Thiago Andrade (bateria), Enzo Braga (baixo), Avih Molina (vocal), Caio Nakamura “Naka” (guitarra) e André Cruz (piano e teclado) — a banda nasceu da vontade de fazer música boa, unida pela vontade de oferecer uma alternativa musical moderna, criativa e autêntica, especialmente para o público jovem.

O repertório do show é uma fusão de gêneros como soul, jazz, pop, rock e até baião, e contará com faixas autorais como “Santorini”, “Malemolejo”, “Like a Honey”, “Saia Justa”, “Tempo Espelho”, “Lagos”, “Groove It Up” e “Lilies” - e uma surpresa em formato voz e piano mostram a versatilidade da banda — que aposta em composições autorais com arranjos e letras marcantes.

“Lilies” é o primeiro single da banda e retrata um amor à moda antiga, contado pela perspectiva de uma jovem que relembra os tempos em que o Walkman e os olhares falavam mais que palavras. Com versos poéticos em inglês e português, a canção é marcada por referências sensoriais como o perfume de lírios e trilhas que selam encontros do coração.

O show promete encantar com talento, identidade e originalidade. Uma estreia que merece ser acompanhada de perto.

Ingresso solidário

Até o dia 30 de maio, o ingresso pode ser pago no formato solidário por R$ 28,00 mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível na hora do show. Os donativos serão destinados à instituição ABRAAC.

A partir do dia 31 de maio, o ingresso custará R$ 40,00 (inteira).

Estudantes com carteirinha escolar, professores com comprovante de profissão, portadores de deficiência e inscritos no CAD Único da Assistência Social, bem como para seu acompanhante pagam R$ 20,00 (meia).

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Whatsapp (11) 98920-2683.

Classificação etária: a partir de 7anos