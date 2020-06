Banda poaense realiza nesta quinta-feira ‘live’ beneficente

Com quase três meses do decreto da quarentena, em razão da pandemia do Covid-19, muitos músicos optaram por disponibilizar o seu trabalho pelas “Lives” em suas redes sociais. É neste cenário que “A Nova Banda da Cidade”, um grupo da cidade de Poá, pretende realizar nesta quinta-feira às 19 horas uma Live beneficente. A ação tem o objetivo de arrecadar doações para pessoas que trabalham com eventos e, atualmente, estão sem serviços.

A Live é um projeto da ACG Som e Luz, em parceria com a Prefeitura de Poá e outras entidades, e já apresentou diversos artistas. Agora, será a vez da “ANBDAC”, que, conforme relatou o vocalista, Rinas Francisco, traz um som diferente para o cenário musical.

“Nós fazemos uma releitura de tudo, nosso som está entre o chapéu de palha e o celular, entre o chiclete e a banana, entre Poá e São Paulo, é algo que está por ali”, disse.

A banda já tem três singles lançados nas plataformas digitais e promete lançar um álbum ainda este ano. O baterista, Daniel Abílio, ressaltou a importância da ação social.

“Nós vamos fazer esta Live para as pessoas que trabalham com eventos, como técnicos de som, iluminadores, entre outros. As doações serão todas destinadas à essas pessoas”, concluiu.

Os interessados em contribuir, basta acessar o Facebook da ACG Som e Luz e entrar em contato, nesta rede também será disponibilizada a Live. Para mais informações, basta entrar em contato com “A Nova Banda da Cidade”, que em suas redes sociais está como @anbdac.