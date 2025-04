Base da Guarda Civil Municipal na praça Oswaldo Cruz é reativada para melhorar segurança no centro

A Prefeitura de Mogi das Cruzes entregou, na tarde desta quarta-feira (02/04), a reativação da base da Guarda Civil Municipal na praça Oswaldo Cruz, no Centro. O local foi totalmente recuperado pela administração municipal e volta a funcionar para o atendimento à população na área da segurança. A prefeita Mara Bertaiolli participou da cerimônia e vistoriou a estrutura.

Durante o evento, também foi iniciada a Operação Forças de Segurança, uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil para o aumento da segurança em toda a cidade.

“Reativamos a base da Guarda Civil Municipal para trazer mais segurança para o Centro, para que as pessoas venham e também para valorizar a região, o comércio e os comerciantes. Este é o início, temos muito o que fazer. Mas é o começo da volta da segurança e do respeito”, destacou Mara.

A base da Guarda Civil Municipal funcionará 24 horas por dia, com, pelo menos, dois guardas civis municipais. Além do atendimento ao público, eles também atuarão no monitoramento da região central. Uma viatura também estará designada para o local, tornando o atendimento a ocorrências mais rápido e eficiente. Para que ela voltasse a operar, a estrutura foi reformada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que também revitalizou o entorno da estrutura.

“Dentro do trabalho de segurança, estamos preocupados com toda a cidade e também com a área central. Com a base funcionando 24 horas por dia, com guardas civis municipais, poderemos oferecer mais segurança para a população”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Gilberto Ito.

A região da praça Oswaldo Cruz também recebeu serviços do mega mutirão de zeladoria, com a participação de diversas secretarias municipais. A intenção é valorizar a região central da cidade, para que a população tenha mais segurança para circular, beneficiando também os setores do comércio e de serviços.

Também participaram da cerimônia de reativação da base da Guarda Civil Municipal na praça Oswaldo Cruz o presidente da Câmara Municipal, Francimário Vieira, o Farofa, os vereadores Milton Lins, o Bi Gêmeos, Felipe Lintz e Vitor Emori, a delegada seccional de Mogi das Cruzes, Margarete Francisca Corrêa Barreto, o subcomandante do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, major Luciano Tirelli, e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio), Valterli Martinez.

Operação Forças de Segurança

A reativação da Base da Guarda Civil Municipal na praça Oswaldo Cruz também contou com o início da Operação Forças de Segurança, que reúne o efetivo da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Ao todo 60 agentes de segurança e 40 viaturas participam da ação, realizada em toda a cidade.

“A operação tem o objetivo de ampliar a integração existente em Mogi das Cruzes entre as forças de segurança na cidade, atendendo todas as regiões do município e reforçando a percepção de segurança da população”, completou Ito.

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.