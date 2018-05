Base Policial da Praça Central de Ferraz vai ser desativada

O comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), tenente-coronel Wagner Matiota, juntamente com o comandante da 3ª companhia da PM em Ferraz de Vasconcelos, capitão Roberto Leandro da Cruz, afirmaram nesta terça-feira (23), o fechamento da Base Comunitária da Polícia Militar (PM) instalada na Praça da Independência no Centro de Ferraz. A informação foi passada durante o tradicional café da manhã realizado na sede do Comando de Policiamento de Área Metropolitana (CPAM-12) em Mogi das Cruzes. O 32º BPM/M é responsável pelos municípios de Suzano, Ferraz e Poá.

De acordo com os comandantes, a base é inadequada e foi criada de forma indevida, em desacordo com os requisitos mínimos de segurança estipulados pela PM. A base existe desde 1998 e fica próxima a estação de trem da cidade. Com a unidade desativada, uma Base Móvel será criada e funcionará nos arredores da área central de Ferraz.

"Então, até que se coloque uma base que atenda os padrões exigidos pela PM, tanto para a segurança do Policial Militar, quanto para o atendimento ao público, esse policiamento será feito pela Base Móvel. Vale destacar que o policiamento não vai ser prejudicado, os mesmos policiais que estavam na base irão continuar no mesmo patrulhamento, só que de uma forma mais dinâmica", explica o comandante da 3ª companhia.

O capitão Leandro também explica que a área central de qualquer cidade é vista como prioridade de policiamento. "Essa área tem mais atenção por causa do poder econômico, dos equipamentos públicos e do maior fluxo de pessoas. Conseqüentemente é na área central que o índice criminal é maior", acrescenta. O tenente-coronel Wagner Tadeu Matiota, comandante do 32º BPM/M, disse que a base estava comprometendo o efetivo policial, deixando os policiais parados por muito tempo no mesmo lugar.

"Percebemos que essa base estava comprometendo nosso efetivo, deixando os policiais engessados. Por conta disso, vamos colocar a base móvel, com mais policias que irá oferecer uma condição muito melhor para a população e para os agentes. Ao contrário da época em que se criou o posto policial, a sociedade não procura mais o local, ou seja, o posto ficou isolado. A nova Base não vai atender somente a praça, a estação e o entorno. Mas o bairro central como um todo será priorizado", garante.