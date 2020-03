Batalhão de Ações Especiais da PM contará com 280 policiais para atender o Alto Tietê

O Batalhão de Ações Especiais (Baep), que está em fase de elaboração do projeto executivo, deve contar com 280 policiais para atender o Alto Tietê. A previsão foi divulgada, durante reunião nesta sexta-feira, 6, pelo deputado Estevam Galvão (DEM) e o coronel Wagner Prado, responsável pelo Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12). Os policiais do batalhão especial deverão focar no combate ao crime organizado e ocorrência de grande vulto.

Ciente da importância do equipamento para a região, o deputado já se colocou à disposição para somar forças na busca de recursos para agilizar as obras. "O Baep vai representar um grande salto em segurança para o Alto Tietê, porque reunirá policiais preparados para combater o crime organizado, semelhantes à Rota, inclusive na estrutura e equipamentos. Vamos batalhar muito junto ao governador João Dória para que as obras tenham início o mais rápido possível", afirmou.

Estevam lembrou da luta pela instalação do Batalhão na cidade: "É um trabalho antigo, iniciado com o prefeito Marcus Mello visando utilizar o terreno ocioso do Estado, localizado na região de Jundiapeba. Iniciamos as tratativas com o então secretário estadual de Segurança Pública, Mágino Alves, e agora o projeto se torna realidade", relembra.

REFORÇO POLICIAL

Em resposta ao pleito do deputado, o comandante Prado informou que a região está recebendo 40 novos policiais, direcionados para reposição e ampliação do efetivo. "A grande maioria será enviada para as cidades de Suzano e Itaquá", adiantou o coronel Prado.