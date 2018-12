Batalhões da PM de Suzano, Mogi e Itaquá passam a contar com novas viaturas policiais

Os batalhões da Polícia Militar no Alto Tietê receberam nesta semana o reforço de mais viaturas para o policiamento nas ruas. São seis novas motocicletas. Em dezembro, a região já havia recebido 19 veículos novos. Agora, a expectativa é para vinda de mais três viaturas, três bases comunitárias e três viaturas especiais para a Força Tática (pelotão de elite).

De acordo com o Comando de Policiamento de Área 12 (CPA/M-12), cada batalhão receberá duas motocicletas, sendo que, duas serão para a 1º Cia do 17º Batalhão; duas para a 4ª Cia do 32º Batalhão (região do Boa Vista); e duas para a 1º Cia do 35º Batalhão.

As novas motocicletas serão inseridas no Programa de Radiopatrulhamento com Motos - RPM, que proporcionam maior agilidade no trânsito para o atendimento das ocorrências, em menor tempo possível, e auxiliando outras equipes motorizadas, como é o caso dos carros.

O CPA/M-12 avalia que, com essa nova entrega, as modalidades de policiamento em geral serão beneficiadas, o que garantirá o pleno andamento do atendimento à população nestas regiões.