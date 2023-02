Batida entre carro e ônibus deixa seis feridos e trava o trânsito em Mogi

Um carro e um ônibus se chocaram em um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (2) no cruzamento das ruas Coronel Moreira da Glória e Barão de Jaceguai, no Centro de Mogi.

Seis pessoas ficaram feridas no acidente. Quatro com um pouco mais de gravidade, porém conscientes, precisaram ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu.

O ônibus havia saído do Terminal Central e ia para a região do Rodeio pela Barão de Jaceguai, importante corredor de ônibus de Mogi. O choque aconteceu quando o carro onde estavam duas mulheres tentou acessar a via pela Coronel Moreira da Glória. A batida foi lateral e deixou o motorista do carro com cortes no braço.

O acidente aconteceu por volta das 7h45. Inicialmente, uma faixa da Barão de Jaceguai ficou bloqueada e o trânsito ficou lento. Depois, a equipe de Trânsito da Prefeitura de Mogi realizou um desvio para a Rua Dr. Deodato Wertheimer, bloqueando totalmente a Barão. Um segundo bloqueio foi feito no cruzamento entre as ruas Coronel Moreira da Glória e Coronel Souza Franco.

Duas viaturas do Samu e uma do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate das vítimas. A Polícia Militar também foi acionada para o caso.