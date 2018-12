Bazar Solidário 2018 será realizado a partir desta quarta-feira

O Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes promove, nesta quarta e quinta-feira (12 e 13 de dezembro), a edição 2018 do Bazar Solidário. O evento será realizado no salão social do Clube de Campo e vai oferecer, ao longo de dois dias, diversas opções de produtos e presentes, com preços atrativos e design criativo.

O bazar deste ano contará com um total de 50 expositores, que estarão comercializando produtos dos segmentos de artesanato, bijuterias e acessórios, cosméticos, roupas e sapatos. O espaço também vai oferecer praça de alimentação, com opções como comida árabe, brasileira (sanduíches, crepes, salgados), japonesa (temaki), além de doces, biscoitos artesanais e bebidas.

Assim como ocorreu na última edição, neste ano o consumidor vai poder fazer a compra do produto escolhido direto no estande. A mudança facilita e agiliza o processo de compra, beneficiando tanto o expositor como o cliente. As opções de pagamento (dinheiro ou cartão) ficam a critério de cada expositor.

O Bazar Solidário ficará aberto nos dois dias, das 10h às 22h. A entrada é franca e haverá serviço de valet. O evento contribui para a campanha Natal de Sorrisos, ação do Fundo Social que faz a arrecadação e entrega de brinquedos para crianças de regiões de vulnerabilidade da cidade, no período do Natal.

A campanha de arrecadação segue oficialmente até o dia 10 de dezembro. A meta do Fundo Social de Solidariedade é conseguir presentear todas as crianças referenciadas pelas 200 entidades cadastradas, o que gera um total aproximado de 30 mil brinquedos.

Diversos postos de coleta estão instalados em locais estratégicos, como a Prefeitura de Mogi das Cruzes, a Câmara, escolas municipais, estaduais e particulares, estabelecimentos comerciais e a Associação Comercial de Mogi das Cruzes.

Os mogianos que quiserem contribuir devem depositar brinquedos novos ou em bom estado dentro desses pontos ou, se preferirem, podem entrar em contato direto com o Fundo Social, pelo telefone 4798-5143.

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes, onde acontecerá a edição 2018 do Bazar Solidário, fica na rua Duarte de Freitas, 133, no Parque Monte Líbano.