Bazar Solidário completa a sua 4ª edição do ano de 2025 em Ferraz

Você sabia que o Fundo Social de Solidariedade realiza doações de roupas e agasalhos para as famílias em situação de vulnerabilidade? Todas as semanas são distribuídas mais de 1000 peças, arrecadadas durante a campanha de inverno da cidade “Aquece Ferraz” por meio do programa Bazar Solidário em diferentes bairros do município.

Desta vez, o Bazar ocorreu nesta quarta-feira (06), no Jardim Luiz Mauro, e contou com a distribuição de calças, blusas de frio, camisetas, calçados, cobertores e ração para cachorros.

Cada pessoa pode levar o quanto precisar, sem limites de peças, e a recomendação do Fundo é que tragam sacolas e chamem os vizinhos para que todos os que precisam sejam beneficiados por esta ação.

“O nosso sucesso é ver o pessoal aqui, pegando as roupas que são separadas com tanto carinho pela nossa equipe do Fundo”, pontuou a presidente do Fundo Social, Cida Gambale.

A coordenadora do Fundo Social, Silvana Santos, agradeceu às lideranças dos bairros do município que ajudam o trabalho, movimentando a sociedade local: “Sem essas pessoas que são representantes ativos em cada bairro, nosso trabalho seria muito difícil, eles nos ajudam divulgando a ação, chamando as pessoas, ajudando na organização e disponibilizando os locais para o bazar. Somos gratos por todo este apoio”, relatou.

O Fundo Social de Solidariedade segue arrecadando peças de roupa e qualquer pessoa pode fazer a doação levando os itens em bom estado até os pontos de coleta que se encontram em: Unidades Básicas de Saúde (UBSs), supermercados, Paço Municipal e na sede do Fundo Social de Solidariedade que fica localizada na Rua Santa Catarina, 330.