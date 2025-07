Bazar Solidário é realizado em Ferraz

O Fundo Social de Solidariedade de Ferraz de Vasconcelos realizou nesta terça-feira (29) mais uma edição do Bazar Solidário com o objetivo de ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade no município.

Desta vez, a ação ocorreu na Vila Arbame e contou com a doação de agasalhos, cobertores, calçados, roupas infantis e muito mais.

Todas as semanas, o Fundo Social de Solidariedade realiza o Bazar Solidário em um bairro do município para garantir que toda a população tenha acesso aos itens. Cada pessoa pode pegar o quanto precisar sem restrição de quantidade.

A presidente do Fundo Social, Cida Gambale, destacou o trabalho que o Fundo vem realizando no cuidado da separação de cada agasalho até chegar nas mãos da população: “Toda a nossa equipe está sendo muito cuidadosa na triagem e separação de cada peça, tudo é feito com muito carinho e dedicação, mas é claro que isso só é possível graças à dedicação dos ferrazenses na doação dos agasalhos durante a nossa campanha de inverno”, pontuou ela.

A Campanha do Agasalho “Aquece Ferraz” segue em vigor no município, contendo pontos de arrecadação espalhados por toda a cidade. Além disso, o Fundo Social também está organizando a Feijoada Beneficente, que ocorrerá no dia 31 de agosto e tem o objetivo de angariar recursos para o benefício da população.