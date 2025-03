Beneficiários do Bolsa Família crescem 3,6% em fevereiro

O número de pessoas beneficiárias do Programa Bolsa Família no Alto Tietê cresceu 3,6% em fevereiro de 2025, se comparado ao mesmo período do ano passado.

O levantamento foi feito pelo DS com os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

No segundo mês de 2025, o Alto Tietê teve 379.122 pessoas beneficiárias do programa. Em fevereiro de 2024, eram 365.664 pessoas que utilizavam o Bolsa Família no Alto Tietê.

Seis cidades da região viram seu número de beneficiários aumentar. O maior crescimento foi em Itaquaquecetuba, com 11,8%, saindo de 91,9 mil para 102,8 mil.

Outra cidade com grande aumento dos beneficiários foi Poá, que saiu de 24,8 mil para 26,6 mil, o que significa uma diferença de 6,9%. Logo atrás, fechando o top-3, aparece Guararema, com um crescimento de 3,3%, saindo de 6,8 mil para 7 mil.

As outras cidades com aumento foram Suzano, que viu seu número de beneficiários sair de 66,9 mil (2,5%), e Biritiba Mirim, que saiu de 8,3 mil para 8,5 mil (2,4%). Mogi das Cruzes foi a cidade com a maior estabilidade, registrando um pequeno aumento de 0,05%.

Quedas

Quatro cidades da região registraram queda no número de beneficiários, são elas: Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis e Santa Isabel.

A cidade de Arujá foi a que teve a maior queda, saindo de 19,3 mil beneficiários para 18,9 mil, uma diferença de 2,1%. Ferraz de Vasconcelos teve uma diminuição um pouco menor, com 2%, já que saiu de 40,4 mil para 39,6 mil.

As que se mantiveram com maior estabilidade foram Salesópolis, com 1,3% de redução, e Santa Isabel, que diminuiu apenas 0,9% no número de beneficiários.