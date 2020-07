Bertaiolli aprova mudança na data da eleição e diz que a hora é de pensar na saúde das pessoas

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP) votou SIM à proposta de emenda à Constituição Federal que alterou a data da eleição deste ano para os dias 15 e 29 de novembro, primeiro e segundo turno, respectivamente. A mudança, amplamente discutida e debatida no Congresso Nacional, se deu em razão da pandemia do novo Coronavírus no País. “Esse não é o momento de se pensar em campanha eleitoral. É hora de trabalhar para cuidar da vida das pessoas, fortalecer as redes de saúde, implantar medidas que proporcionem a retomada da economia, a geração de emprego e a recuperação de renda da população”, salientou o parlamentar que participou da votação virtual realizada na última quarta-feira (01/07/2020) na Câmara Federal.

Com a aprovação da PEC, que deverá ser promulgada nesta quinta-feira (02/07/2020). todo o calendário eleitoral também foi alterado. Para o deputado, que coordena o PSD nas regiões do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral, num total de 50 municípios, toda a atenção nesse momento deve estar centrada nas ações de combate a Covid-19, que já superou a marca de 60 mil mortos num universo de quase 1,5 milhão de casos confirmados. Em um mês, o número de mortos dobrou. “Essa é uma preocupação imensa. Estamos lutando contra uma pandemia na área da saúde e uma outra pandemia no setor econômico”.

Para Bertaiolli, 2020 é um ano atípico e ainda ninguém sabe direito como ficarão as coisas daqui para frente. Isso porque ninguém imaginava uma pandemia com essa e nem os especialistas na área médica e nem os economistas conseguem prever quando tudo isso vai passar e o real impacto na vida das pessoas. “Por tudo isso, em razão da insegurança que toma conta das pessoas que não sabem quando voltarão ao chamado novo normal, quando poderão ter suas vidas de volta, seu trabalho, seu salário, sua renda....enfim, por tudo isso, não é hora de pensarmos em campanha, em pedir voto, em eleição”, salienta o deputado.

abaixo como ficou o calendário eleitoral