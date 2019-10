Bertaiolli consegue R$ 2,8 milhões para o Hospital Luzia e Santa Casa

Mogi das Cruzes vai receber uma verba de R$ 2,8 milhões de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Marco Bertaiolli para investimentos na rede pública de Saúde. Deste total, o Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogilar, vai receber R$ 1,8 milhão e a Santa Casa de Mogi, mais R$ 1 milhão.

Somando com as verbas já obtidas pelo parlamentar, junto ao Ministério da Saúde, estas duas unidades contarão com R$ 6,3 milhões para investir no custeio e ampliação de serviços oferecidos à população. “Além disso, ainda conseguimos um novo aparelho de radioterapia, avaliado em mais de R$ 1,5 milhão, para o Hospital Luzia. O equipamento já chegou e está em fase de instalação”, afirma o deputado.

Priorizando a área da saúde pública dentro do seu mandato, o deputado destaca que este recurso de R$ 2,8 milhões foi direcionado a Mogi das Cruzes durante a reunião dos deputados da bancada paulista na noite da última terça-feira, dia 22. “Entre os 70 deputados, houve um consenso que do total de emendas que a bancada tem direito, 50% seriam destinado à Saúde e deste total, nós conseguimos incluir o Hospital Luzia e a Santa Casa para serem beneficiados”, salienta Bertaiolli, que está em seu primeiro mandato como deputado federal.

Este ano, o Bertaiolli já havia anunciado um total de R$ 3 milhões para a Santa Casa de Mogi reformar e ampliar a Maternidade e a UTI Neonatal, que passará a ter o dobro da capacidade. Deste total, segundo Bertaiolli, R$ 500 mil já foram repassados; os outros R$ 2 milhões virão até o final do ano e apenas R$ 500 mil ficará para o começo de 2020. “Agora, com mais R$ 1 milhão, referente à emenda, que a Santa Casa poderá reforçar significativamente o atendimento e os serviços prestados à população”. Já o Hospital Luzia de Pinho Melo vai receber R$ 2,3 milhões. Deste total, R$ 500 mil vieram para o setor de Oncologia e a proposta do deputado é de que essa nova verba de R$ 1,8 milhão também seja utilizada no departamento.