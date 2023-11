Bertaiolli declara-se impedido de julgar processos de Mogi como conselheiro do TCE

Como conselheiro, Bertaiolli tem o dever de julgar processos de diversos municípios do Estado. Porém, como foi prefeito por dois mandatos em Mogi, ele pediu, ao tomar posse como conselheiro, para não julgar processos da cidade.

"Seria um conflito eu estar votando ou analisando qualquer aspecto administrativo da cidade de Mogi das Cruzes. Portanto, estou isento para falar de Mogi das Cruzes. (...) É a cidade aonde eu vivo, aonde eu crio meus filhos, meus netos. É a cidade que eu amo", disse.

A declaração veio durante entrevista ao podcast Política Real, apresentado pelo consultor eleitoral e analista político Wilson Pedroso, que já ocupou os cargos de Secretário Particular no Governo do Estado de SP e de subprefeito da capital.

Durante a entrevista, Wilson Pedroso ainda questionou Bertaiolli sobre um possível apoio na campanha em Mogi no próximo ano.

O conselheiro esclareceu que, em razão das restrições do cargo que ocupa no TCE, ficará afastado do processo eleitoral e não apoiará publicamente um nome para a prefeitura. Mas deixou claro que é contra a reeleição do atual prefeito.

