Bertaiolli defende integração na área da saúde e fim de baldeação

O candidato eleito a deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) trabalhará para que o Expresso-Leste da Companhia de Trens Paulista Metropolitano (CPTM) tenha destino final em Suzano e que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista e o Pronto-Socorro (PS) da cidade voltem a atender os pacientes de forma adequada.

Além disso, colocou duas principais missões pela frente: atuar na representação regional, tanto no Alto Tietê quanto no Vale do Paraíba, e agir em prol das políticas públicas estaduais que defende. Nesta retal final de eleições, ele dará apoio ao candidato do PSDB a governo do Estado de São Paulo, João Doria.

O ex-prefeito de Mogi das Cruzes e ex-deputado estadual, Bertaiolli esteve na tarde desta segunda-feira (8) em seu comitê, localizado no município mogiano, para conceder entrevista coletiva a imprensa. De início, o candidato eleito a Câmara Federal agradeceu aos quase 140 mil votos depositados nele.

"Sentimento de felicidade e de agradecimento. A proporção dessa votação é exatamente a responsabilidade que terei daqui para frente. Trabalhar e honrar esses cidadãos que me escolheram", enfatizou. Segundo ele, a leitura dos votos é o desejo, a esperança e a necessidade da população em relação as promessas que foram feitas pelo candidato. "Tudo o que propus, vou responder corretamente pelo o que fizeram por mim nas urnas. Não temo das minhas responsabilidades", frisou.

Com Bertaiolli e mais outros oito candidatos a deputados eleito, a região voltar a ter um aumento de representatividade na política. "Isso é de extrema importância para conquistarmos as melhorias que as cidades precisam".

Ao empossar a cadeira da Câmara Federal, em fevereiro, Bertaiolli afirmou que tem duas missões. Uma delas é a representação regional no Alto Tietê e no Vale Paraíba. "São ações territoriais, como a do Expresso-Leste, entre outras bandeiras que frisei durante campanha".

Outra é trabalhar as políticas públicas estaduais. "Um exemplo é a integração da saúde pública. Mostrei em Mogi o quanto é importante para dar um atendimento melhor a população".

Suzano

Para Suzano, Bertaiolli comentou que lutará pelo Expresso-Leste direto a Suzano. "O deputado estadual Estevam Galvão (DEM), que foi reeleito pela 5ª vez, trabalhou duro para que a estação de Suzano estivesse pronta. Agora precisamos garantir que o Expresso-Leste chegue até a estação em todos os horários. Quando isso acontecer, quero que ao mesmo tempo as estações de Mogi sejam reformadas, para que depois o trem possa ir direto para Mogi".

Em relação a saúde, o candidato eleito disse quer oferecer aos pacientes suzanenses um excelente atendimento na UPA do Jardim Revista e no Pronto-Socorro. "O prédio da UPA está depredado e a população sem atendimento de urgência e emergência".

Apoio

Bertaiolli disse que dará apoio a Doria, neste 2º turno, na disputa pelo governo do Estado. "Claramente somos Doria. Nos próximos dias estarei com ele para coordenar a campanha". Em âmbito nacional, o candidato eleito contou que espera definição do PSD.