Bertaiolli discute economia e desenvolvimento social em reunião com Bolsonaro

A liberação de recursos para a área da Saúde, Educação e Infra-estrutura Urbana foi um dos assuntos abordados pelo deputado federal, Marco Bertaiolli, durante o café da manhã com o presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (2). O tema predominante, no entanto, foram as pautas econômicas, com a retomada da produção industrial, a geração de emprego, o fortalecimento da Micro e Pequena Empresa e a inserção de jovens no mercado de trabalho através da Lei da Aprendizagem, que passa por uma reavaliação com o objetivo de deixar o texto menos burocrático e mais atual.

Ainda conforme o deputado, o presidente destacou as dificuldades em manter uma igualdade e unanimidade dentro de um país tão grande como o Brasil. “O presidente falou bastante sobre a questão da divergência e a pressão política/econômica dos países estrangeiros sobre o Brasil”, destaca o presidente, ressaltando no entanto que há um forte empenho de toda a equipe econômica em retomar o desenvolvimento econômico.

“O presidente salientou as medidas que estão sendo tomadas para que o dinheiro volte a circular, como a liberação do FGTS e do PIS/Pasep, além da queda na taxa de juros e a redução no índice de desemprego, que embora ainda seja pequeno, já demonstra a volta dos investimentos”, ressaltou Bertaiolli, que esteve no café da manhã juntamente com os demais deputados do PSD. “Toda a bancada foi convidada para atualizarmos as discussões políticas e econômicas de interesse nacional”.

Ainda sobre essas questões, Bertaiolli ressalta dois assuntos importantes que estão sendo debatidos no Congresso Nacional e que vem acompanhando de perto. Um deles é a Comissão da qual é membro titular e que discute mudanças na Lei da Improbidade Administrativa. “Estamos avaliando todos os artigos e parágrafos. É preciso endurecer as penas para quem entra na vida pública pensando em tirar proveito próprio, mas é fundamental separar o joio do trigo e não afastar as pessoas do bem que realmente queiram trabalhar por um país mais justo”, salienta Bertaiolli, acrescentando que hoje a lei trata com o mesmo peso e a mesma medida que desvia dinheiro público e aquele que comete um erro burocrático, como um prazo, por exemplo.

Outra questão é a Reforma Tributária, uma das mais polêmicas discussões no Congresso Nacional e que aglutina as mais diferentes opiniões e sugestões. Mas esse, acredita o deputado, é um dos exemplos da diversidade econômica e social do país. “Existem realidades muito diferentes, mas é claro e notório que não há mais como sobreviver num Brasil de tantos impostos e de tanta burocracia”.