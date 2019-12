Bertaiolli diz priorizar expansão do Hospital Luzia de Pinho Melo

A expansão do Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, é uma das prioridades para 2020. É o que afirma o deputado federal Marco Bertaiolli (PSD). Ao DS, o parlamentar fez balanço sobre o primeiro ano na Câmara dos Deputados.

Em relação ao hospital, Bertaiolli diz que a expectativa é a de construir mais um andar, para aumentar e criar novos leitos. Segundo ele, a expansão do espaço é algo necessário há anos, uma vez que a unidade hospitalar atende a população do Alto Tietê.

"Em janeiro, vamos apresentar um estudo sobre o Hospital das Clínicas. O SUS não é de Mogi, mas de todo o Alto Tietê, e é necessária a ampliação dele. Essa será a bandeira do meu mandato em 2020. Hoje, o hospital tem 280 leitos. A previsão é que amplie em, pelo menos, 150", explicou o deputado.

Em seu primeiro ano na Câmara dos Deputados, o parlamentar mogiano fez balanço e calculou ter destinado mais de R$ 20 milhões. Para o Alto Tietê, foram mais de R$ 6,7 milhões. O setor no qual recebeu mais recursos oriundos de Bertaiolli foi o da saúde.

Bertaiolli enviou repasses de R$ 3,1 milhões para às santas casas do Alto Tietê, sendo a de Mogi a mais beneficiada. Segundo o deputado, o repasse de R$ 2 milhões para Mogi foi utilizada para a "ampliação da maternidade e da UTI neonatal".

O parlamentar cita também as "ações que não são mensuráveis". Ele participou, na sexta-feira, dia 20, da entrega do novo aparelho de radioterapia para o SUS de Mogi. "Outra conquista para a Saúde da região foi o novo aparelho de radioterapia. Essa conquista eu chamo de 'ação que não é mensurável', pois não teve custos para o Estado ou o município. O governo federal comprou 80 aparelhos, e por força e diálogo nosso, ele veio para a região. Se não fosse empenho do nosso mandato não teria vindo", afirmou.

Projetos

Durante a entrevista, Bertaiolli comentou sobre três projetos aprovados, na Câmara, em que considera importantes. Um deles é a nova lei para o jovem aprendiz. O parlamentar explicou que a medida tem como objetivo “modernizar, agilizar, desburocratizar e mudar as formas para contratação do jovem aprendiz".

Disse também sobre a participação na discussão da medida na qual houve a liberação do FGTS, no valor de R$ 500, todos os anos no mês de aniversário do cidadão e na aprovação da Medida Provisória (MP) da Liberdade Econômica. "Aprovamos a MP da Liberdade Econômica, um importante avanço para o País", afirma o deputado.

Dentre as conquistas alcançadas no primeiro ano de legislatura, Bertaiolli relembra e comemora o fim da baldeação na Estação Guaianases. Para ele, "era um compromisso dele e do governador João Doria, e que a população pedia há 20 anos". Estimativas indicam que, ao menos, 140 mil pessoas foram beneficiadas.

Fundo Eleitoral

A Câmara dos Deputados aprovou o fundo eleitoral para as eleições de 2020. O projeto previa no início um valor de R$ 3,8 bilhões, mas, os parlamentares reduziram para R$ 2 bilhões. Questionado, Bertaiolli afirmou ser contra o fundo eleitoral, que é bancado por dinheiro público.

"Eu sou contra o uso de dinheiro público, mas a questão é que o STF (Supremo Tribunal Federal) proibiu o financiamento de empresas privadas nas eleições. Acredito que o STF deveria voltar atrás nessa decisão", disse.

O valor foi muito criticado pela população. Entretanto, Bertaiolli disse que o valor do fundo partidário estava presente na Lei Orçamentária Anual (LOA) do País e que os parlamentares apenas aprovaram o projeto, não especificamente o fundo.

"No LOA enviado à Câmara constava em uma linha o valor do fundo eleitoral. Quem escreve o LOA? O Bolsonaro e sua equipe. Eu sou contra o fundo eleitoral, mas votamos no LOA e não apenas no fundo", exclama o deputado.

Eleições 2020

O deputado evitou conversar sobre as eleições. Perguntado sobre como pretende agir nas eleições, ele apenas disse que vai priorizar o seu partido, o PSD.

"Queremos formar uma boa chapa de vereadores, trabalhar bem o meu partido na região. Lá em março, quando as coligações foram encerradas é que vamos ver a situação dos cargos majoritários (prefeito e vice)", afirmou.

Perguntado sobre a gestão do atual prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), o deputado mogiano disse que não faria uma avaliação, já que tal análise deve ser feita pela população. "Quem faz e fará isso será a população", disse.