Bertaiolli se reúne com secretário e assegura o fim da baldeação em Guaianases

Passamos da parte da análise para a técnica. O nosso foco será direcionado para o fim da baldeação em Guaianases e a extensão do Expresso Leste até Mogi das Cruzes. A informação é do secretário Estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, durante a reunião realizada, nesta quinta-feira (17), com o deputado federal, Marco Bertaiolli. “O secretário foi absolutamente receptivo, já conhecia a nossa demanda e se comprometeu a estar pressoalmente à frente desse processo”, destacou o deputado, salientando ainda que o secretário tem experiência e um amplo currículo de trabalho tendo sido, inclusive, ministro das Cidades.

A audiência aconteceu na sede da Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo e contou com a presença do prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, e do presidente da Câmara Municipal, Sadao Sakai. “Estamos reunidos com importantes forças políticas da cidade para assegurar esse compromisso com Mogi das Cruzes e o Alto Tietê, que foi assumido pelo governador João Doria e o deputado federal, Bertaiolli”, destacou o secretário, afirmando que hoje a questão é muito mais de infraestrutura, do que de obras propriamente ditas.

O deputado Bertaiolli lembrou que esta é uma demanda antiga de Mogi das Cruzes e de todo o Alto Tietê. Só para ter uma ideia, entre a Estação Estudantes e Guaianases são cerca de 220 mil usuários por dia útil. “Esse é um compromisso que assumi e que vou trabalhar todos os dias, cobrando, acompanhando, insisitindo, até que definitivamente tenhamos o fim da baldeação em Guaianases e o Expresso Leste em todos os horários em Mogi das Cruzes”.

Histórico

Durante a audiência, o deputado entregou ao secretário um ofício reiterando o pedido. “Aproveitamos também para apresentar ao secretário um relatório completo sobre a situação de cada estação, principalmente das que estão localizadas em Mogi das Cruzes, que ainda aguardam as obras de modernização e acessibilidade. “Temos desde 2012 um compromisso com a CPTM de que a Estação Central teria uma nova construção e seria interligada ao Terminal Central de Ônibus. Nós fizemos a nossa parte, construímos a passagem subterrânea na area central que era para acabar com o conflito sobre a linha férrea. Agora, falta a parte da CPTM para que os trens expressos possam chegar em todos os horários até Mogi das Cruzes e acabar com a baldeação em Guaianases. Essa é e continuará sendo a nossa grande bandeira”.