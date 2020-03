Bertaiolli se reúne com vice-governador para discutir fim da proposta de pedágio na Mogi-Dutra

O deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) esteve nesta segunda-feira (02) em audiência com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), para discutir sobre o pedágio na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra.

O deputado se posicionou contrário à implantação do pedágio. Segundo Bertaiolli, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) foi comunicada oficialmente da “inviabilidade” do projeto pelo próprio vice-governador, que se mostrou sensível à causa da população do Alto Tietê.

"O vice-governador nos garantiu que a Artesp foi informada desta posição”, destaca o parlamentar, acrescentando que desde outubro do ano passado, toda a cidade vem se mobilizando para impedir a implantação de um pedágio na altura do km 47 da rodovia.

Durante a audiência, o parlamentar entregou um ofício e um dossiê onde apresenta dados e informações sobre os prejuízos econômicos e viárias que a instalação de um equipamento deste porte irá causar na economia de Mogi das Cruzes e de todo o Alto Tietê.

“Esta posição é muita clara e o vice-governador está com todas as informações necessárias”, salientou Bertaiolli, acrescentando que a Artesp "é um órgão que possui uma administração eletiva independente do Governo do Estado, mas que tem sua pasta subordinada ao vice-governador".

“Dentro do nosso entendimento, juntamente com o Rodrigo Garcia, que conhece bem a nossa região, tenho certeza de que será sensível à nossa posição”.

Proposta

A proposta para a implantação de um pedágio na Mogi-Dutra foi feita pela Artesp em outubro do ano passado. Desde essa apresentação, o deputado tem se posicionando contra e afirma que a ideia é “esdrúxulo” e não tem como vingar. “Mas nem por isso vamos dormir em berço esplendido”, diz.

Em novembro o parlamentar realizou uma reunião com entidades, associações de classe e representantes dos moradores na Câmara Municipal de Mogi. Ao final, foi feita uma Carta Aberta endereçada ao governador João Doria (PSDB) e protocolada na Casa Civil.