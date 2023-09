Bertaiolli toma posse administrativa como Conselheiro do TCE-SP

Marco Aurélio Bertaiolli, 55, é o novo Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP). A posse administrativa aconteceu hoje, 27/09, na sede da Corte. Já a cerimônia solene será realizada na presença de autoridades, no dia 9 de outubro, às 11 horas.

“Estar aqui, podendo tomar posse no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é um momento de muita alegria e honra. Saio da atividade político-partidária e mergulho, definitivamente, nas boas práticas da política pública”, declarou Bertaiolli, que até a nomeação exercia seu segundo mandato como deputado federal.

“Gostaria de dizer que temos orgulho e absoluta certeza de que vai contribuir muito, pela sua vivência, para essa missão importante que temos”, afirmou o Presidente do TCESP, Sidney Beraldo, referindo-se à fiscalização do uso dos recursos públicos.

“Estamos saudando com alegria, com esperança e com a inteira confiança de que será um grande acréscimo de valor para a nossa Corte”, elogiou o Vice-Presidente Renato Martins Costa.

A Conselheira Cristiana de Castro Moraes também destacou a relevância do passado de Bertaiolli. “Foi Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal e Prefeito. É muito bom trazer essa experiência da vida política para o Tribunal. Contribui muito para o nosso debate.

Como sou da área técnica, sei que é bom ter visões diferentes”, ressaltou ela, originária do Corpo de Auditores.

“Ele já esteve do lado do jurisdicionado, como Prefeito. É uma oportunidade para somar esforços. Tenho certeza de que veio para agregar e continuar construindo o trabalho de excelência desta Casa”, completou Leticia Feres, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal.

O Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, foi o responsável pela leitura do termo de posse. “É uma pessoa com passado ilibado e que já mostrou, nas preliminares, que é absolutamente inteirado das ações do Tribunal. Vai, efetivamente, apresentar uma contribuição inestimável.”

Bertaiolli foi nomeado depois de reunir as assinaturas de 62 dos 94 deputados da Assembleia Legislativa e de ser submetido a uma sabatina no Parlamento estadual. Paulista de Mogi das Cruzes e formado em Administração de Empresas, substitui Edgard Camargo Rodrigues, que se aposentou após 32 anos de atuação no TCESP.

Começou sua carreira política em Mogi das Cruzes, onde foi Secretário Municipal de Indústria e Comércio, Vereador, Vice-Prefeito e Prefeito. No Legislativo, também ocupou os cargos de deputado estadual e federal.

A cerimônia solene de posse será transmitida, ao vivo, pelo canal do TCESP no Youtube, https://www.youtube.com/@tcespoficial. O evento acontece no auditório nobre da Corte, na capital.