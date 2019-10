Bertaiolli traz ministro da Saúde para entrega de aparelho de radioterapia no Hospital Luzia

O ministro da Saúde, Luiz Mandetta, estará em Mogi das Cruzes, agora no mês de dezembro, para a entrega oficial do aparelho de radioterapia que irá dobrar a capacidade de atendimento no Centro Oncológico do Hospital Luzia de Pinho Melo, no Mogilar. O convite foi feito pelo deputado federal, Marco Bertaiolli, durante audiência no Ministério da Saúde. A implantação do novo equipamento foi solicitada pelo parlamentar em abril desse ano durante reunião na Secretaria Estadual de Saúde. “O objetivo é que possamos atender a todos os pacientes do Alto Tietê, sem que ninguém mais precise sair da região em busca de tratamento”, destaca o parlamentar.

Ainda segundo o deputado, o Ministério da Saúde adquiriu 80 aparelhos de radioterapia. “Um deles, conseguimos que fosse instalado aqui em Mogi, dobrando a capacidade de atendimento no Centro Oncológico do Luzia”, destaca o deputado, salientando que o equipamento já está na fase final de montagem na fábrica em Jundiaí. “Nós já estivemos na empresa acompanhando todo o processo. Além disso, a sala já está com toda a estrutura preparada para receber esse aparelho”.

Este novo equipamento tem uma tecnologia mais avançada e maior resolutividade na hora de combater as células os efeitos canceriginas. “Esse aparelho tem um foco muito mais direcionado e não atinge as células saudáveis, reduzindo colaterais”. Durante a audiência, realizada na noite de quinta-feira no Ministério da Saúde, Bertaiolli apresentou todo o histórico do Centro Oncológico, que foi inaugurado em 2017, quando era prefeito após uma série de gestão junto ao então governador Geraldo Alckmin.

“Passamos um período muito difícil com a suspensão do atendimento na cidade. Os pacientes de Mogi e região tinham que ir até São Paulo em busca de tratamento, o que desgastava e comprometia ainda mais a qualidade de vida destas pessoas”. Por isso, salienta o parlamentar a importância de o Hospital Luzia contar com mais um equipamento. “Se por ventura, um quebrar, tem o outro para garantir esse atendimento”. O Centro Oncológico do Hospital Luzia atende regionalmente os 11 municípios do Alto Tietê e tem um total de 2,6 mil pacientes em tratamento. Com o novo equipamento, a estimativa é que haja um aumento em cerca de 30% na capacidade de atendimento.

Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Suzano são as três cidades com o maior índice de diagnóstico. Mogi tem 549 pacientes, Itaquá 512 e Suzano 408. As cidades que possuem o menor número de pacientes são Salesópolis com 11, Biritiba-Mirim com 52 e Guararema com 55 pacientes. Os casos de óbitos somam 311, sendo 115 em Mogi, 53 em Itaquá e 49 em Suzano. Vale destacar que os números variam em razão da alta ou de alguma outra intercorrência durante o tratamento.