Bertaiolli visita Poá e promete apoio para manter recursos do ISS

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), recebeu na tarde desta sexta-feira (19) a visita do deputado federal eleito, Marco Bertaiolli (PSD).

O chefe de Gabinete, Rogério Tarento e os secretários de Cultura e Esportes, Mário Sumirê e de Fazenda, Robson Senziali e a assessora de Gabinete e Finanças, Marli Ramos de Oliveira, também participaram da reunião.

Segundo o deputado, a visita tem como objetivo colocar seu gabinete à disposição da cidade.

De acordo com Gian Lopes, o apoio de Bertaiolli em Brasília (DF) será de extrema importância para defender a necessidade da cidade continuar recebendo os repasses do Imposto Sobre Serviços (ISS).

“Nos últimos meses nos trabalhamos muito em diferentes órgãos e entidades buscando formalizar uma proposta para um possível acordo, que venha a beneficiar de alguma forma nosso município. Vamos perder cerca de 40% de arrecadação do nosso orçamento total caso a proposta de mudança na forma da cobrança do ISS siga em frente e por isso a intermediação e apoio do Bertaiolli nesta questão será importantíssima”, destacou o prefeito Gian Lopes.

O deputado federal eleito se colocou à disposição da cidade.

“Realmente precisamos buscar em Brasília (DF) alternativas para que o município não seja prejudicado e reafirmo meu compromisso de ajudar a cidade no que for possível”, garantiu Bertaiolli.