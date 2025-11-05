Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 05 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 05/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Biblioteca de Ferraz tem acervo com mais de 3 mil livros

Cerca de 200 pessoas passam mensalmente pela Biblioteca José Andere

05 novembro 2025 - 13h31Por De Ferraz
Equipamento está localizado na rua Sud Menucci, 200Equipamento está localizado na rua Sud Menucci, 200 - (Foto: Laura Ramos/SecomFV)

Com as novas tecnologias, está cada vez mais raro encontrar bibliotecas pelas cidades, mas esta não é a realidade de Ferraz de Vasconcelos. A Biblioteca José Andere, localizada na Rua Sud Menucci, 200, no Centro, recebe diversos leitores diariamente.

A biblioteca contém um acervo com mais de três mil livros e cerca de 200 pessoas passam mensalmente pelo local. Entre os títulos mais procurados pelos leitores, "Capitães de Areia", do renomado escritor Jorge Amado, uma das obras mais marcantes da literatura brasileira, assume a primeira posição. O gênero mais procurado pelo público ferrazense é o romance.

O local também possui uma curiosidade especial: há uma prateleira exclusiva com obras de escritores locais de Ferraz de Vasconcelos, como Jefferson Vianna, Marcelo Barbosa e Jocely Barbosa. Além disso, o espaço conta com livros em braile, promovendo a acessibilidade para pessoas com deficiência visual e um lugar especial destinado ao público infantil.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, dados da Associação Nacional de Livrarias revelam estatísticas alarmantes sobre o número de leitores brasileiros: “Quando descobri que no Brasil cerca de 60% dos brasileiros não têm o hábito da leitura, percebi o quanto a nossa cidade é rica em ter uma biblioteca com tanta variedade de livros e gêneros”, relatou.

Com um acervo diversificado e um compromisso constante com a educação e a cultura, a Biblioteca José Andere segue como um ponto de encontro entre a comunidade e o saber.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Refis de Ferraz fechou 7,3 mil acordos e foi prorrogado até 12 de dezembro
Região

Refis de Ferraz fechou 7,3 mil acordos e foi prorrogado até 12 de dezembro

Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Enem2025
Região

Ferraz garante transporte gratuito para candidatos do Enem2025

Sebrae-SP leva empreendedores ao 33&ordm; Furusato Matsuri em Mogi
Região

Sebrae-SP leva empreendedores ao 33º Furusato Matsuri em Mogi

Provão Paulista no Alto Tietê: 17 mil alunos participam da avaliação da 1ª série do Ensino Médio
Região

Provão Paulista no Alto Tietê: 17 mil alunos participam da avaliação da 1ª série do Ensino Médio

IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê
Região

IBGE: Maria e José são os nomes mais populares do Alto Tietê

Priscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na Espanha
Região

Priscila Gambale e Saulo Souza participam de congresso na Espanha