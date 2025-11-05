Biblioteca de Ferraz tem acervo com mais de 3 mil livros

Com as novas tecnologias, está cada vez mais raro encontrar bibliotecas pelas cidades, mas esta não é a realidade de Ferraz de Vasconcelos. A Biblioteca José Andere, localizada na Rua Sud Menucci, 200, no Centro, recebe diversos leitores diariamente.

A biblioteca contém um acervo com mais de três mil livros e cerca de 200 pessoas passam mensalmente pelo local. Entre os títulos mais procurados pelos leitores, "Capitães de Areia", do renomado escritor Jorge Amado, uma das obras mais marcantes da literatura brasileira, assume a primeira posição. O gênero mais procurado pelo público ferrazense é o romance.

O local também possui uma curiosidade especial: há uma prateleira exclusiva com obras de escritores locais de Ferraz de Vasconcelos, como Jefferson Vianna, Marcelo Barbosa e Jocely Barbosa. Além disso, o espaço conta com livros em braile, promovendo a acessibilidade para pessoas com deficiência visual e um lugar especial destinado ao público infantil.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, dados da Associação Nacional de Livrarias revelam estatísticas alarmantes sobre o número de leitores brasileiros: “Quando descobri que no Brasil cerca de 60% dos brasileiros não têm o hábito da leitura, percebi o quanto a nossa cidade é rica em ter uma biblioteca com tanta variedade de livros e gêneros”, relatou.

Com um acervo diversificado e um compromisso constante com a educação e a cultura, a Biblioteca José Andere segue como um ponto de encontro entre a comunidade e o saber.