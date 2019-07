Biblioteca solidária em Itaquá tem o objetivo de ajudar crianças da região

Jhonne Gomes, de Itaquaquecetuba, fundou uma biblioteca solidária há dois anos, situada na Estrada Sargento Acácio Gonçalves dos Réis, altura do 53, com o objetivo de atrair toda a população para o espaço, principalmente crianças da região.

Ele afirma que o acervo contido no local consta em livros de poesia, poemas, didáticos, revistas em quadrinhos, contos, crônicas, enciclopédias e também livros infantis e para adultos.

A biblioteca funciona de segunda à sexta-feira das 9 horas às 16h30 e é aberta para a população.

Gomes conta que o local aceita doações de livros em bom estado e prateleiras ou estantes.

Com o objetivo de expandir a leitura e educação na cidade, o fundador informa que antes de ter a ideia de criar a biblioteca, conversava diariamente com os amigos e pensava na questão da educação e do auxílio às crianças que não têm oportunidade de ler ou frequentar uma biblioteca. "Existem muitas crianças que não têm a chance de frequentar uma biblioteca e nem de ler. Por isso decidi criar um lugar assim, para que os jovens cresçam com conhecimento e com cultura".

"Quero que essas crianças tenham o hábito de leitura e espero que, futuramente, possam fazer um curso superior.

Os livros podem mudar uma pessoa. E quero mudar a vida dos jovens também", emenda.

O espaço está aceitando doações de livros e estantes. Para realizar uma doação, basta ir até o local de segunda à sexta feira no horário de funcionamento.