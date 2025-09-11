Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Bicho-preguiça é resgatado dentro de casa em Mogi

CCZ foi acionado pelos moradores e, de imediato, uma equipe técnica se deslocou até o local para realizar o procedimento de forma segura

11 setembro 2025 - 11h42Por De Mogi
Animal foi devolvido a seu habitat naturalAnimal foi devolvido a seu habitat natural - (Foto: Divulgação/PMMC)

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou, nesta terça-feira (09/09), o resgate de um bicho-preguiça (Bradypus variegatus) em uma residência localizada no bairro do Cocuera.

O CCZ foi acionado pelos moradores e, de imediato, uma equipe técnica se deslocou até o local para realizar o procedimento de forma segura. O animal foi resgatado e, após avaliação veterinária positiva, foi devolvido a seu habitat natural, na Serra do Itapeti.

Segundo o veterinário Jefferson Leite, diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, cada resgate é uma forma de proteger a vida animal e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da população. “Quando acionado, o Centro de Controle de Zoonoses está preparado para atuar de forma técnica e responsável, preservando o equilíbrio entre a cidade e a fauna silvestre”, explica.

A Prefeitura reforça a importância de a população acionar o CCZ sempre que identificar animais silvestres em situação de risco ou fora de seu habitat natural. O contato deve ser feito diretamente com o órgão, que possui equipe preparada para o resgate, avaliação veterinária, cuidados necessários e e encaminhamento correto desses animais, garantindo tanto a preservação da fauna quanto a segurança dos moradores.

Os telefones do CCZ são: 153, 4798-6799 e 4798-6785.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Emprega Ferraz PAT faz seleção para 100 vagas de vendedor na próxima terça
Cidades

Emprega Ferraz PAT faz seleção para 100 vagas de vendedor na próxima terça

Saulo Souza confirma realização da Orquídea Fest 2025 em outubro
Região

Saulo Souza confirma realização da Orquídea Fest 2025 em outubro

Ação popular pede na Justiça o cancelamento dos pedágios em Mogi
Região

Ação popular pede na Justiça o cancelamento dos pedágios em Mogi

Sete estudantes do Alto Tietê são selecionados para o programa de intercâmbio do Governo do Estado
Prontos pro Mundo

Sete estudantes do Alto Tietê são selecionados para o programa de intercâmbio do Governo do Estado

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ferraz promove caminhada pelo Setembro Amarelo
Região

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ferraz promove caminhada pelo Setembro Amarelo

Poá assume 1&ordm; lugar da região no Ranking de Competitividade
Região

Poá assume 1º lugar da região no Ranking de Competitividade