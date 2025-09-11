Bicho-preguiça é resgatado dentro de casa em Mogi

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Mogi das Cruzes realizou, nesta terça-feira (09/09), o resgate de um bicho-preguiça (Bradypus variegatus) em uma residência localizada no bairro do Cocuera.

O CCZ foi acionado pelos moradores e, de imediato, uma equipe técnica se deslocou até o local para realizar o procedimento de forma segura. O animal foi resgatado e, após avaliação veterinária positiva, foi devolvido a seu habitat natural, na Serra do Itapeti.

Segundo o veterinário Jefferson Leite, diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, cada resgate é uma forma de proteger a vida animal e, ao mesmo tempo, garantir a segurança da população. “Quando acionado, o Centro de Controle de Zoonoses está preparado para atuar de forma técnica e responsável, preservando o equilíbrio entre a cidade e a fauna silvestre”, explica.

A Prefeitura reforça a importância de a população acionar o CCZ sempre que identificar animais silvestres em situação de risco ou fora de seu habitat natural. O contato deve ser feito diretamente com o órgão, que possui equipe preparada para o resgate, avaliação veterinária, cuidados necessários e e encaminhamento correto desses animais, garantindo tanto a preservação da fauna quanto a segurança dos moradores.

Os telefones do CCZ são: 153, 4798-6799 e 4798-6785.