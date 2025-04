Bicicletas viram boa alternativa e região avança com 56,87 km de ciclovias

A bicicleta é uma alternativa de transporte que muitos cidadãos optam por utilizar, seja por saúde ou por necessidade. De todo modo, para o trajeto seguro destas pessoas, é necessária a implantação de ciclovias em todas as cidades. Na região do Alto Tietê, existem 56,87 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Além disso, os municípios de Suzano e Mogi das Cruzes realizam estudos para ampliar a estrutura cicloviária em mais 43,36 quilômetros.

Atualmente, Suzano conta com 2,35 quilômetros de ciclovias na avenida Vereador João Batista Fitipaldi e na rua Sete de Setembro. Já a extensão de ciclofaixa está concentrada em 3,8 quilômetros da avenida Brasil, entre o Jardim Monte Cristo e o Jardim Imperador. Segundo a Prefeitura, as ciclovias garantem mais alternativas de deslocamento para os municípios e reforçam as práticas sustentáveis que têm acompanhado o desenvolvimento da cidade.

Sabe-se também que Suzano busca dobrar a extensão dos espaços exclusivos para os ciclistas. Com as obras nas avenidas Senador Roberto Simonsen e Jorge Bei Maluf, a implantação de ciclovias e ciclofaixas nessas duas vias totalizará 6,68 quilômetros, passando a soma de 6,15 para 12,83 quilômetros.

Em Mogi das Cruzes, existem 33,38 quilômetros de vias cicláveis, o que inclui ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, por toda a cidade. Sem mencionar que, com um diálogo constante em busca de melhorias, há uma cadeira para representante dos ciclistas no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (CMMU), em que os ciclistas podem participar ativamente das decisões sobre mobilidade urbana no município. Além disso, mais 30 quilômetros de ciclovias estão previstos para ampliar a estrutura cicloviária da cidade. A Prefeitura informou que estas estruturas deverão ser implantadas durante as obras nos próximos anos, ampliando a abrangência e eficiência do transporte cicloviário em Mogi.

Em Poá, o total da malha cicloviária chega a 3,84 quilômetros. São 3 ciclofaixas: uma localizada na Avenida Antônio Massa, com 1,34 quilômetros, a segunda na Av. Jorge Francisco Corrêa Allen, com 640 metros e a terceira na Av. Edir Mendonça Felipe, com 1,36 quilômetros. Já a ciclovia, localizada na Av. Vicente Leporace, possui 500 metros de extensão. Por fim, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana informou que está desenvolvendo projetos referentes a equipamentos e espaços para estacionamentos de bicicletas.

Itaquaquecetuba possui 3 ciclofaixas, sendo a primeira na estrada do Corta Rabicho, de 1,5 km, a segunda, de 1 km, que liga a estação Itaquaquecetuba da CPTM e a terceira, de 4 km, no canteiro central da avenida Vereador João Fernandes da Silva, Vila Virgínia. Não houve destaque para nenhum estudo ou plano para futura ampliação dessas faixas.

A cidade de Ferraz de Vasconcelos dispõe de uma ciclovia que conecta a divisa com Poá à Estação CPTM local. Atualmente, a malha cicloviária da cidade totaliza 5 quilômetros e não há projetos em andamento para sua ampliação. Arujá, por sua vez, possui uma ciclovia atualmente na Avenida Mário Covas. Além disso, a cidade conta com duas ciclofaixas, uma localizada na Avenida Antônio Armando Justiça e a outra na Avenida Ângelo Anunciato Neto.