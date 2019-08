Blitz da Lei Seca fiscaliza 176 motoristas e multa sete por embriaguez ao volante em Poá

Sete motoristas foram multados, no último fim de semana à noite, durante blitz da Lei Seca, em Poá. A ação, que é coordenada pelo Detran, também fiscalizou 176 motoristas.

Os agentes estavam espalhados nas avenidas João Afonso de Souza Castellano (SP-66) e Fernando Rossi.

De acordo com o órgão, os sete motoristas bêbados terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responderem a processo administrativo no Detran para a suspensão do direito de dirigir por 12meses.

Um dos condutores autuados, além das penalidades, também responderá na Justiça por crime de trânsito porque apresentou índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro.

Se condenado, poderá cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.