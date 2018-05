Blitz Educativa com foco no trânsito seguro será realizada nesta quinta-feira em Itaquá

Itaquaquecetuba tem realizado uma série de atividades para promover um trânsito seguro na cidade. Por isto, na quinta-feira (17), acontecerá uma ‘Blitz Educativa’ em frente ao Paço Municipal, na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, 283, no bairro Vila Virgínia.

A blitz acontecerá no período das 9h30 às 11 horas e das 14 às 15h30 e contará com o grupo da Melhor Idade, que são os idosos atendidos pelos projetos da Prefeitura. Essa atividade faz parte do cronograma de ações que estão sendo feitas no município em virtude também do movimento ‘Maio Amarelo’, que tem a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

No dia 23 acontecerá uma ‘Caminhada pela Paz no Trânsito’, às 9 horas pelas ruas centrais da cidade, com a participação de 200 alunos da Escola Municipal Benedito Vieira da Mota. Encerrando a programação, outra blitz será feita na Praça Padre João Álvares, no dia 30, das 10 às 14 horas, com participação da Ecopistas, Detran SP, SPmar, MRS Logística.

Nesta última ação serão montados estandes com distribuição de material da campanha.