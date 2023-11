Boigues anuncia reajuste salarial para servidores

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, anunciou, nesta quarta-feira, reajuste salarial para os servidores municipais e outros benefícios aos funcionários públicos.

O aumento salarial deve-se à reforma administrativa municipal

As informações foram confirmadas pelo prefeito nas redes sociais.

O primeiro anúncio diz respeito aos professores da rede municipal. Segundo explicou, “os professores do último concurso terão os salários equiparados com os professores dos concursos anteriores”.

Ele também informou que os servidores que recebem os menores salários (salário base de R$ 1.450) vão passar a receber R$ 1.950,00.

“Aumento de R$ 500, fora o complemento de gratificações e outros benefícios que já possuem!”.

Boigues também comunicou que vai criar uma meta de crescimento por escolaridade.

“Os servidores vão receber 15% de aumento no salário conforme o desenvolvimento acadêmico a cada 07 anos”.

Por fim, Boigues afirmou que todos os servidores públicos terão licença prêmio.

“Antes apenas os servidores da educação e Guarda Civil que tinham este direito. A partir de agora todos terão 45 dias de um merecido descanso a cada 5 anos”, concluiu o prefeito.