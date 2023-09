Boigues assina ordem de serviço para construção da Casa da Mulher

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PP), assinou, na manhã desta sexta-feira (1º), a ordem de serviço para construção da Casa da Mulher em São Paulo.

O espaço, na Vila São Carlos, vai oferecer acolhimento, qualificação, suporte jurídico e psicológico às mulheres.

A obra é parceria com o Governo do Estado, e o investimento chega a R$ 1,26 milhão. Desse total, R$ 765 mil são de repasse estadual e R$ 502 mil é investimento feito pela Prefeitura.

A expectativa inicial é de que as obras terminem em 31 de maio de 2024, mas o prefeito Eduardo Boigues e a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa, esperam que a Casa da Mulher seja inaugurada no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

O prefeito Eduardo Boigues fez o pedido para que seja lançado no Dia Internacional da Mulher, lembrando da Delegacia da Mulher.

“Nossa Delegacia da Mulher foi aberta no dia 8 de março de 2021 e fica a dica para 8 de março de 2024. Ficaríamos muito felizes com as nossas mulheres podendo entregar esse equipamento no dia 8 de março de 2024”.

Boigues ainda explicou o que será ofertado na Casa da Mulher. “Aqui vamos tratar quatro frentes: empregabilidade, segurança, acompanhamento jurídico e psíquico e, principalmente, saúde. O que as mulheres itaquaquecetubenses precisarem, elas vão ser atendidas aqui na Casa da Mulher”.

A secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa, afirmou que o dia da assinatura da ordem de serviço é histórico.

“Estou muito feliz, porque hoje é um dia histórico para nossas mulheres e nossa cidade. Idealizei muito ter um centro de referência e, enfim, saiu. Esse equipamento vai trazer muito do que a gente precisa para oferecer para as nossas mulheres: capacitação profissional, saúde, assistência psicossocial, mas o mais importante, para mim, é a sensação de proteção que esse equipamento passa para as mulheres, que ainda vivem em uma insegurança e com medo”.

Em entrevista ao DS, Hadla contou que a abertura da Casa da Mulher é “um ganho muito grande” para a luta da violência contra a mulher. “Depois da Delegacia da Mulher, um centro de referência é o maior ganho para essa luta”.

Ela conta que, além de muito feliz, estava emocionada. “Hoje eu estava emocionada. Um centro de referência, a Casa da Mulher, é um equipamento que não pode faltar na causa da violência contra a mulher. E esse é muito completo, é um programa do Governo do Estado e tem muitas frentes. A gente consegue atender a mulher em situação de violência ou não. Conseguimos abranger e apoiar mulheres em todas as situações”.

A Casa da Mulher de Itaquá oferecerá suporte jurídico, social e psicológico, além de qualificação profissional e acessibilidade para mulheres. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Em caso de necessidade de encaminhamento para hospital, delegacia ou algum abrigo, a Casa da Mulher irá encaminhar. No momento, a cidade de Itaquá não tem um abrigo próprio, apenas parceiros.

O espaço, que tem 2.500 metros quadrados, terá um salão principal, sala de administração, auditório, sala de atendimento social e assistencial, um depósito, uma sala de atendimento psicossocial, uma sala de atendimento jurídico, brinquedoteca, espaço culinário com despensas, lavanderia, banheiros masculinos e femininos e banheiros acessíveis.