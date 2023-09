Boigues assina ordem de serviço para revitalização de área de lazer

O investimento total será de R$ 918 mil, sendo que R$ 800 mil são de emendas parlamentares do deputado Marcos Damasio (PL). A expectativa é que a obra termine em janeiro do ano que vem.

A área de 4.230 metros quadrados irá receber uma estrutura com ciclovia, pista de skate e de caminhada, coreto, praça e estacionamento. “Representa um passo significativo em direção a um ambiente urbano mais inclusivo, dinâmico e saudável”, diz a Prefeitura.

Boigues explicou, em entrevista ao DS, os motivos do investimento no bairro. “Vamos investir na área de esporte e lazer, pista de caminhada, área de skate, playground, 112 vagas de estacionamento. Aqui tem um comércio pujante e queremos trazer para cá mais empresas, comércios, gerar mais renda, mais empregos”.

Além disso, ele detalhou outras obras e projetos que estão sendo feitos no Piratininga. “Já estamos fazendo a regularização fundiária no Piratininga, um dos maiores programas de regularização fundiária no País. Também vamos contemplar o bairro e a região com um programa de recapeamento, com cerca de 70 e 80 quilômetros de recapeamento na cidade. São investimentos que ficamos felizes, porque quanto mais obras fazemos no bairro, melhor a qualidade de vida da população”.

Boigues falou sobre a parceria com Damasio e outros deputados. “A parceria é muito bacana. Aqui o Marcos Damasio está investindo R$ 800 mil, o André do Prado conseguiu R$ 400 mil para o terminal urbano. Nós temos parceria com outros deputados, como Bertaiolli, que já nos enviou R$ 2 milhões e vai enviar mais R$ 2 milhões ainda esse ano, Marangoni, Eli Corrêa, Carlos Zarattini, Alencar Santana, Fausto Pinato, Guilherme Derrite, Marcos Pereira, Orlando Silva, Alex Manente. É uma lista grande, graças a Deus. Foram mais de R$ 70 milhões de emendas parlamentares desde o início da nossa gestão”.

O prefeito disse estar “muito feliz” em fazer os investimentos no Piratininga. “A capital e a Grande São Paulo tem poucas áreas ‘sobrando’ porque estão sendo muito ocupadas. Isso faz com que não dê para implantar muitos equipamentos públicos de relevância. Você fica restrito a atos de desapropriação, que é outro investimento, é um constrangimento para o morador que está saindo”.

Emendas

Além de falar sobre a obra, Marcos Damasio anunciou que irá destinar R$ 1 milhão em emendas parlamentares à saúde de Itaquaquecetuba. Em entrevista ao DS, ele explicou que será feito um “mutirão de catarata”. “Vou mandar essa emenda para a realização de um mutirão de catarata. Sei que tem muita gente precisando, esperando há tempos em uma fila grande. É uma emenda parlamentar de minha autoria e é impositiva, então o governo é obrigado a pagar”.

Ele falou que é um compromisso assumido com o prefeito Eduardo Boigues. “É um compromisso que eu estou assumindo, porque só depende de mim. A gente destina essa emenda parlamentar para onde quiser e eu decidi assumir esse compromisso, quero fortalecer minha parceria com Itaquaquecetuba. Vou continuar ajudando a cidade e espero ajudar com valores maiores porque todo o investimento que é feito no município é muito bem-vindo”, finaliza.

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, assinou, na manhã desta quinta-feira (21), a ordem de serviço para revitalização de espaço público no bairro do Piratininga.