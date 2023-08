Boigues critica câmeras em farda da PM e deve ir para PL de Boy ou Republicanos

O prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues (PP), admitiu, nesta segunda-feira (14), a possível mudança de partido, criticou o uso de câmeras nos uniformes de policiais e deu nota 10 para sua gestão financeira. O Orçamento da cidade deve passar de R$ 700 milhões para R$ 1 bilhão.

Ele foi o entrevistado de estreia do programa “No Centro do Poder”, produzido nos estúdios da RTV Filmes, em Mogi das Cruzes.

A transmissão foi ao vivo pelo YouTube de A Guardiã da Notícia (youtube.com/RadioAGuardiadaNoticia). As páginas do Diário de Suzano também compartilharam a entrevista.

Com apresentação e mediação de Gabrielle Tricanico (A Guardiã da Notícia), a estreia de “No Centro do Poder” contou com a participação dos jornalistas Brás Santos (Jornal Oi), Carla Fiamini (especialista em Assessoria de Imprensa), Edgar Leite (editor-chefe do DS), Marilei Schiavi (Rádio Metropolitana) e Evaldo Novelini (Diário do Grande ABC).

Durante a entrevista, o prefeito disse que deve mesmo mudar de partido.

Conversou inclusive com o presidente nacional do PL, ex-deputado Valdemar Costa Neto, o Boy. Falou também que é contra o pedágio em Mogi. “Não há investimentos em rodovias sem tributar, mas não tem como instalar em Mogi. O governo precisa investir para depois querer cobrar alguma coisa. Na Mogi-Dutra sou totalmente contrário. Não é hora ainda”.

Ao falar sobre política disse que tem convite do Republicanos e do PL. “Tive os dois convites. Fiquei lisonjeado. Itaquá agora tem gestão séria e transparente”. Explicou como “normal” a constante troca do secretariado. O prefeito também defendeu o reconhecimento da Guarda Civil Municipal (GCM) como polícia municipal e falou ainda do rodeio, que será com investimento da iniciativa privada.