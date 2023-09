Boigues: 'Queremos uma Itaquá do futuro, que seja digna de quem mora nela'

O prefeito disse que aos poucos retomou o investimento na cidade, além de ajudar os mais vulneráveis. Ele ainda reforçou que seu principal objetivo é tornar a cidade digna para quem mora nela.

A cidade comemora 463 anos nesta sexta-feira, com a realização de um rodeio com grandes nomes da música nacional.

Diário de Suzano: Passados quase três anos de administração em Itaquá, quais as dificuldades encontradas e os projetos concluídos?

Boigues: A sensação é de que é possível reconstruir a cidade com muito trabalho e engajamento. Sempre sonhei em fazer mais pela população vulnerável da cidade e já fazia enquanto delegado. Hoje, como prefeito, mantenho um corpo técnico capaz de atender as demandas que a cidade possui. Já fizemos muito, mas ainda há muito a se fazer.

DS: Assim que assumiu, uma das maiores dificuldades eram em relação às dívidas. Como o sr. conseguiu equilibrar as contas?

Boigues: Estar com o nome negativado, sem dinheiro em caixa e sem ter onde buscar recursos, com todas as portas fechadas, foram desafios enormes, mas com trabalho sério, conseguimos quitar as dívidas, obter a Certidão Negativa de Débito (CND) e ainda tivemos as nossas contas de 2021 aprovadas pelo Tribunal de Contas (TCE SP) com nota A na avaliação da Capacidade de Pagamento dos estados brasileiros (Capag). São conquistas que a nossa população merece.

DS: O orçamento da cidade deve passar de R$ 700 milhões para R$ 1 bilhão. Como vê esse aumento na arrecadação da cidade?

Boigues: Os investimentos acontecerão em diversas áreas, sobretudo na parte de infraestrutura, que traz mobilidade, qualidade de vida, incentivo para a vinda de novas empresas que fazem a geração de renda acontecer, sem deixar de lado a área social, saúde, educação, segurança e lazer.

DS: A Saúde é sempre uma reivindicação da população. Quais foram as principais conquistas nesta área?

Boigues: Herdamos, no início de 2021, uma série de equipamentos de saúde abandonados e inacabados. Ao mesmo tempo, a população precisava de atendimento e de exames. Acredito que a maior conquista seja a retomada dessas obras e já ter entregue boa parte delas. Hoje a população vê que não são apenas promessas, mas que tudo o que foi planejado já saiu ou está saindo do papel.

DS: O mesmo é a Educação, uma área em que as reivindicações são muitas. Por exemplo: a questão das creches. Ainda existem déficits?

Boigues: Sim, ainda há um déficit de 2.166 estudantes. Neste ano, foram inauguradas duas creches, ampliando 274 vagas no município e há a previsão de inaugurar mais uma até dezembro. Desde 2021, entregamos mais de 20 unidades e geramos mais de 2 mil vagas em creches. É um marco na história de Itaquá.

DS: Na Segurança Pública, como são os investimentos na GCM, câmeras de monitoramento e iluminação pública?

Boigues: A Segurança busca manter a pronta resposta para as necessidades do cidadão, por isso tenho investido em nossos guardas civis com aquisição de equipamentos e viaturas.

DS: Fale um pouco da programação de aniversário. Como foi pensada para este ano?

Boigues: Em parceria com a iniciativa privada, vamos trazer grandes shows para o Itaquá Rodeio Fest sem dinheiro público. Pensamos ainda na entrega de novos equipamentos porque mais do que lazer e festa, a população precisa ter a sua realidade transformada. E é por isso que fazemos parceria com a iniciativa privada, para focar no que realmente vai fazer a diferença para a cidade.

DS: Sobre eleições: vão acontecer no ano que vem. Como espera essa disputa? Como candidato à reeleição, o sr. vê uma eleição concorrida?

Boigues: Ainda é cedo para falar e pensar em política. O momento é de continuar trabalhando.

DS: Para encerrar gostaria que deixasse uma mensagem para o morador de Itaquá neste aniversário da cidade?

Boigues: Queremos uma Itaquá do futuro, que seja digna de quem mora nela. Vou continuar trabalhando incansavelmente para gerar mais empregos, com investimentos na educação, no desenvolvimento social, no esporte, na segurança e na saúde, para proteger as mulheres da violência, para promover qualificação e, o mais importante, manter o orgulho que resgatamos de quem mora aqui.

