Boigues vai a Brasília e se reúne com ministro Alexandre Padilha

As conversas serviram para estreitar os laços e fazer pedidos para ajudar Itaquá.

As informações foram confirmadas pelo chefe do Executivo pelas redes sociais.

“Agradeço ao ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, pelas portas abertas com a nossa cidade, permitindo andamento de convênios do governo federal com a nossa Itaquá”, disse.

Com Guilherme Simões a conversa foi sobre o novo PAC, programa criado pelo governo federal que busca ajudar financeiramente as cidades na conclusão ou construção de obras importantes.

“Itaquá não é mais uma cidade abandonada e esquecida, estamos retomando o protagonismo na região e em todo o Estado de SP”, afirmou.

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, está em Brasília e se reuniu com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o secretário nacional de Territórios Periféricos, Guilherme Simões.