Boletos com novos valores do IPTU de Mogi serão entregues nesta semana

Os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Mogi das Cruzes devem receber até o fim desta semana os boletos com os valores atualizados do tributo em 2018. Ontem, a Prefeitura enviou o último lote aos Correios e, de acordo com o site da empresa, para efeitos de entrega são contados o dia da postagem, mais dois dias úteis. Com isso, todos os 154 mil boletos já foram postados. A Prefeitura está acionando os Correios para que a entrega dos documentos aconteça dentro do prazo previsto.

As novas datas para vencimento da primeira parcela, ou da parcela única, com direito a desconto, serão os dias 12, 13 e 14 de março, de acordo com o CEP da propriedade.

Os contribuintes que quiserem antecipar o pagamento podem retirar a segunda via pelo site da Prefeitura. É a forma mais prática, rápida e que oferece opções de impressão de um único boleto para pagamento à vista ou de cada uma das dez parcelas, individualmente.

Para obter a segunda via é só acessar a Carta de Serviços/ Impostos e Taxas/ IPTU: 2ª via de conta. É necessário preencher o formulário com os dados do imóvel, que constam da primeira página do carnê do IPTU dos anos anteriores, e o número do CPF do proprietário.

Desde o dia 19 de fevereiro, quando o serviço de impressão foi disponibilizado, mais de 50 mil contribuintes retiraram a segunda via pela internet. Quem preferir, também pode obter o documento em qualquer unidade do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC).

O contribuinte que estava em dia com o imposto até 1º de novembro de 2017 terá 5% de desconto. E quem pagar o IPTU em parcela única tem direito a mais 5%, totalizando um abatimento de 10%. O pagamento do IPTU poderá ser feito em qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Mercantil do Brasil e Bradesco, além das casas lotéricas.

O boleto com novos valores vai com a informação "IPTU 2018 - Recálculo". O carnê enviado anteriormente pode ser desconsiderado, mas a Prefeitura recomenda ao contribuinte que não o jogue fora, pois contém outras informações importantes, como relação dos bancos autorizados e orientações para atualização de cadastro, entre outros.

Os novos boletos terão um teto máximo de reajuste de 10% (em relação a 2017) para os imóveis em situação regular. Mas este percentual não vai atingir a todos. Há casos, onde o reajuste será menor.