Bolsa Família beneficia 137 mil no Alto Tietê; são R$ 95 mi em investimentos

O Alto Tietê têm 137 mil famílias cadastradas no programa Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Ao todo a região recebeu R$ 95 milhões do Governo Federal.

A Caixa Econômica Federal pagou na segunda-feira (25) a parcela de setembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6. No dia 29 de setembro recebem os beneficiários com NIS de final 0. Essa é a quarta parcela com o novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de sete a 18 anos.

Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional - R$ 150 - a famílias com crianças de até seis anos.

Dessa forma, o valor total do benefício poderá chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas, com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 686,89.

Ranking

Mogi das Cruzes têm 35.260 beneficiários do programa, ao todo a cidade recebe R$ 24 milhões e a média por família fica em R$ 682,36. Na sequência vem Itaquá com 31. 506 beneficiários e uma média de R$ 711,83 por família. O município recebeu R$ 22,4 milhões de repasse. Suzano fica em terceiro lugar com 25.230 beneficiários do programa. O repasse da cidade corresponde a R$ 17,5 milhões e uma média de R$ 697,26.

Ferraz vem na sequência com 15.791 famílias à espera dos R$ 10,9 milhões de recursos. É em média R$ 692 por família. Poá fica em quinto lugar com 10,5 mil famílias dependentes. O recurso é de R$ 7,1 milhões com a distribuição em média de R$ 677.

Arujá têm 7,3 mil famílias beneficiadas. O recurso chega a R$ 5 milhões e corresponde a média de R$ 685.Santa Isabel vem na sequência com 4,2 mil famílias que dependem do benefício. O recurso é de R$ 2,8 milhões para uma média de R$ 683. Biritiba-Mirim fica em sétimo lugar com 3,2 mil famílias esperando o pagamento de R$ 2,2 milhões de recursos, a média paga é de R$ 692.

Guararema têm 2,8 mil famílias beneficiadas e é destinado um recurso de R$ 1,8 milhão pago em média R$ 672. Salesópolis fica em último lugar com 1,2 mil famílias beneficiadas, o recurso chega a R$ 867 mil e uma média de R$ 710 por família.