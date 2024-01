Bolsa Família injeta R$ 98 milhões para 142 mil famílias do Alto Tietê

O Alto Tietê tem 142 mil famílias cadastradas no Programa Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) em 2024. O Governo Federal destinou R$ 98 milhões de recursos. Os valores são correspondentes ao pagamento do programa no mês de janeiro.

A partir de quinta-feira (18), o benefício cai para cadastrados com o Número de Identificação Social (NIS) de final 1.

O Calendário de pagamento deste mês vai até o dia 31, de acordo com a agenda divulgada pelo ministério.

A data de pagamento do benefício é definida a partir do último dígito do NIS, presente no cartão do Bolsa Família dos beneficiários. No primeiro dia de pagamento, recebem aqueles com final 1 e, a cada dia útil, o valor é liberado progressivamente para os grupos seguintes.

A gestão do programa é feita pelo MDS, e a Caixa Econômica Federal executa os pagamentos.

Para receber o Bolsa Família, as informações da família precisam estar atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).

Cidades

Mogi das Cruzes tem 36.808 beneficiários do programa, ao todo a cidade recebe R$ 25 milhões e a média por família fica em R$ 681,55. Na sequência vem Itaquaquecetuba com 34.691 beneficiários e uma média de R$ 703,82 por família. O município recebeu R$ 24,4 milhões de repasse.

Suzano fica em terceiro lugar com 26.042 beneficiários do programa. O repasse da cidade corresponde a mais de R$ 18 milhões e uma média de R$ 692,85. Ferraz vem na sequência com 15.443 famílias à espera dos R$ 10,6 milhões de recursos. É em média R$ 692,80 por família. Poá fica em quinto lugar com 10,1 mil famílias beneficiárias. O recurso é de R$ 6,8 milhões com a distribuição em média de R$ 676,72.

Arujá tem 7,5 mil famílias beneficiadas. O recurso chega a mais de R$ 5 milhões e corresponde a média de R$ 678,38 por família. Santa Isabel vem na sequência com 4,2 mil famílias que dependem do benefício. O recurso é de R$ 2,8 milhões para uma média de R$ 682,28. Biritiba-Mirim fica em sétimo lugar com 3,2 mil famílias esperando o pagamento de R$ 2,2 milhões de recursos, a média paga é de R$ 686,29.

Guararema tem 2,6 mil famílias beneficiadas e é destinado um recurso de R$ 1,7 milhão pago em média R$ 667,52. Salesópolis fica em último lugar com 1,2 mil famílias beneficiadas, o recurso chega a R$ 889,3 mil e uma média de R$ 708 por família.