Bolsa Família libera R$ 87 mi; mas exclui 794 cadastros

Em janeiro deste ano, 133 mil famílias estavam na lista e em março o número baixou para 130 mil. Agora em abril a diferença já soma 3.794. Atualmente 129 mil famílias são atendidas no Alto Tietê recebendo em média R$ 675.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, neste mês a região permanece recebendo um repasse de aproximadamente R$ 87 milhões, semelhante ao mês de março.

Os repasses foram iniciados na última sexta-feira (14) e seguem até o próximo dia 28. O programa substituiu o Auxílio Brasil, com valor médio de R$ 670 por família. Abril marca o segundo mês de pagamento do Benefício Primeira Infância, uma das conquistas do novo Bolsa Família, que assegura um adicional de R$ 150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar.

Neste mês, 21,19 milhões de famílias serão beneficiadas pelo PBF, em todas as 5.570 cidades brasileiras. O total a ser transferido é próximo de R$ 14 bilhões.

São Paulo é o segundo estado com mais famílias contempladas em abril pelo Bolsa Família. São mais de 2,55 milhões de beneficiários. O valor do investimento para o estado de São Paulo é o maior do país: R$ 1,71 bilhão.

Na região, Mogi das Cruzes lidera com 36,2 mil famílias dependentes do benefício. O valor repassado é de R$ 24,4 milhões e a média repassada fica em R$ 675.

Itaquaquecetuba fica em segundo lugar com 24,6 mil famílias no aguardo do repasse de R$ 16,6 milhões, a média é de R$ 676 por família. Suzano ocupa o terceiro lugar no ranking com 23,5 mil famílias beneficiadas. O repasse da cidade corresponde a R$ 15,8 milhões e uma média de R$ 675.

Ferraz vem na sequência com 15,3 mil famílias à espera dos R$ 10,3 milhões de recursos. É em média R$ 677 por família. Poá corresponde ao quinto lugar com 10,9 mil famílias dependentes. O recurso é de R$ 7,3 milhões com a distribuição em média de R$ 670.

Arujá tem 7,0 mil famílias beneficiadas, vai receber R$ 4,7 milhões de recursos e a média repassada é de R$ 676.

Santa Isabel vem na sequência com 3,9 mil famílias que dependem do benefício. O recurso é de R$ 2,6 milhões para uma média de R$ 674. Biritiba-Mirim fica em sétimo lugar com 3,1 mil famílias esperando o pagamento de R$ 2,1 milhões de recursos, a média paga é de R$ 677.

Guararema tem 2,9 mil famílias beneficiadas e é destinado um recurso de R$ 1,9 milhão pago em média R$ 675. Salesópolis fica em último lugar com 1,1 mil famílias beneficiadas, o recurso chega a R$ 819 mil e uma média de R$ 691 por família.

O Alto Tietê teve 794 famílias excluídas do programa Bolsa Família em abril. Desde que foi remodelado, em março, mais de 3 mil famílias foram descadastradas do programa na região.