Bolsonaro ganha em todas as cidades do Alto Tietê; Doria lidera em seis

O candidato a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), que irá competir o 2º turno com o candidato Fernado Haddad (PT), ganhou liderança em todas as cidades do Alto Tietê. Ao total, o candidato recebeu mais de 398 mil votos, sendo mais de 110 mil votos somente em Mogi das Cruzes. O município de Suzano foi o segundo maior a declarar voto para o candidato social liberal; ao total, 76 mil votos foram computados. Em Itaquaquecetuba, mais 71 mil eleitores votaram no candidato de direita.

Os candidatos Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB) ficaram em 2º lugar na região. Haddad ficou em segundo em Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquá, Poá e Suzano enquanto Alckmin ficou em segundo em Biritiba-Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Santa Isabel.

A liderança no Estado de São Paulo ficou com o candidato João Doria (PSDB), que irá disputador o 2º turno com o atual governador do Estado, Márcio França (PSB).

Doria liderou a votação em seis cidades do Alto Tietê (Arujá, Biritiba, Mogi das Cruzes, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano), recebendo, ao total, mais de 132 mil votos. O tucano ficou em 2º lugar em Guararema e Itaquá.

França ganhou em três cidades, Guararema (6.904 votos), Itaquaquecetuba (31.828 votos) e Poá (14.849 votos). O candidato ficou em 2º lugar em Arujá, Biritiba, Ferraz, Salesópolis e Santa Isabel.

O candidato Paulo Skaf (MDB) ganhou somente em Ferraz de Vasconcelos, recebendo mais de 18 mil votos e ficou como segunda opção em Mogi, Poá e Suzano.

Os dados foram levantados no site 'Uol'. As cidades de Arujá, Biritiba, Ferraz, Guararema, Poá, Salesópólis e Santa Isabel estavam com as urnas 100% apuradas. Itaquá estava com 99% de apuração, Mogi com 96% e Suzano com 93%.