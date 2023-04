Bom Prato de Mogi completa 17 anos com 6,5 mi de refeições servidas

Para celebrar, foi preparado e servido um cardápio especial, composto por sobrecoxa assada, batata rústica, salada de rúcula, tomate e cebola e, como sobremesa, bolo recheado com creme de abacaxi. O almoço especial foi prestigiado pelo chefe de Gabinete da Prefeitura de Mogi, Gabriel Bastianelli e a secretária municipal de Assistência Social, Celeste Gomes.

Ambos falaram sobre a importância do equipamento enquanto ferramenta de combate à insegurança alimentar e nutricional, sobre possibilidades de ampliação do atendimento prestado pela unidade e também sobre outras ações sociais correlatas, como a Cozinha Comunitária, o programa Quitanda Social e o futuro Banco de Alimentos.

Atualmente, o Bom Prato Centro de Mogi das Cruzes prepara e serve 1.400 almoços diariamente, sendo 300 destinados ao Bom Prato Móvel, mais 500 cafés da manhã e 300 jantares - as jantas não são servidas no local, porém são distribuídas sob a forma de marmitas. O Bom Prato Móvel, que entrou em operação no segundo semestre do último ano na cidade, atende atualmente a população do Jardim Aeroporto III.

Já a unidade de Jundiapeba, inaugurada em 26 de setembro do último ano, oferece 1.100 refeições diárias, sendo 300 cafés da manhã e 800 almoços. Em todas as unidades, o almoço e o jantar são servidos a R$ 1,00, enquanto o café da manhã sai por R$ 0,50. Isso é possível graças ao subsídio governamental fornecido por parte do Estado.

Criado em 28 de dezembro de 2000 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade para a população de baixa renda, a um preço acessível. Na cidade, a gestão é compartilhada entre a Associação Mogiana de Ações para a Cidadania (AMAC) e as Secretarias Municipais de Assistência Social e Agricultura e Abastecimento.

A alimentação é balanceada, sempre composta por arroz, feijão, salada, legumes, uma proteína e sobremesa (geralmente uma fruta da época). Já o café da manhã oferece café com leite, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. O café da manhã foi incorporado nas unidades do Bom Prato em setembro de 2011.

A unidade Centro do Bom Prato de Mogi das Cruzes completou nesta sexta-feira (31/03) 17 anos de funcionamento. Nesse tempo de operação, o restaurante já serviu mais de 6,5 milhões de refeições, sendo 5,3 milhões de almoços, mais de 976 mil cafés da manhã e mais de 175 mil jantares.