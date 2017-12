Bombeiros de São Paulo vão formar voluntários para atendimentos de emergência

O Corpo de Bombeiros acaba de adotar uma nova medida. A iniciativa Sistema de Atendimento de Emergências treinará voluntários para atuar nos casos de emergência. O decreto foi assinado nesta terça-feira (12) pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

A proposta visa a integração de esforços, especialmente em casos de emergência, é vital para reduzir os danos de uma ocorrência de grandes proporções. O decreto também determina como funcionará a estrutura nas cidades, de acordo com a população, a alta incidência de ocorrências, regiões de riscos específicos.

“Nosso Corpo de Bombeiros tem profissionalismo, capacitação, tecnologia, equipamento e inteligência reconhecidos internacionalmente”, afirmou o governador Geraldo Alckmin. “Nós precisamos expandir este bom trabalho e também não justifica você ter em municípios menores uma estrutura tão grande. Este modelo é usado em países como os Estados Unidos”, exemplificou o governador.

Este decreto estrutura a atuação dos bombeiros na pronta resposta em casos de incêndios, catástrofes e emergências, valorizando a união com prefeituras, empresas e voluntários (no caso de municípios com população inferior a 25 mil habitantes), mediante convênio com os municípios.

As Defesas Civis, estadual e municipais, pela prerrogativa institucional, já integram o sistema.

Ainda na ocasião foi assinado e enviado para a Assembleia Legislativa o projeto de lei para a criação do Fundo dos Bombeiros.

Bom exemplo

A união entre profissionais do Estado, das empresas próximas e de voluntários evitou problemas em grandes incêndios, como o de tanques de combustível em Santos, em abril de 2015, ou o de contêineres no Guarujá, em janeiro do ano seguinte.