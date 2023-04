Bombeiros encontram corpo que pode ser de desaparecido em naufrágio de Bertioga

O Corpo de Bombeiros encontrou um corpo, na Prainha Branca, no Guarujá que pode ser da terceira vítima do naufrágio em Bertioga, litoral de São Paulo, que ocorreu na noite de sexta-feira (7).

Após buscas, foram encontradas duas outras vítimas do acidente que mobilizou bombeiros e integrantes da Marinha do Brasil durante o final de semana.

Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo da Polícia Militar, o corpo foi localizado por volta das 21h30 de domingo (9), quando encalhou na prainha Branca, e pode ser de Edson Yoshinaga, 65, a última vítima que ainda está desaparecida desde o acidente.

A família já foi avisa e orientada a comparecer ao IML (Instituto Médico Legal) para fazer o reconhecimento.

O naufrágio ocorreu a cerca de 1 km do canal de Bertioga, próximo ao centro da cidade. A embarcação, com 12 pessoas a bordo, naufragou no fim da noite de sexta-feira. Um homem de 68 anos já havia sido encontrado morto na manhã de sábado (8).

A segunda vítima localizada foi identificada como sendo Júlio César Vicente, 63.

Testemunhas afirmam que os sobsobreviventes foram encontrados a agarrados a pedaçõs de madeira e isopor.

Todos estavam com cheiro de combustível da embarcação, exaustos e com hipotermia.

Segundo o relato, o socorro veio após um dos dois tripulantes conseguir nadar até a praia.

O naufrágio ocorreu a cerca de um quilômetro da praia. O grupo voltava da ilha Montão de Trigo, onde haviam ido pescar. Segundo os relatos, a embarcação virou pouco antes de meia-noite, e os pescadores partiram para o resgate à 1h10.